Aeg: ma ei saa peaprokuröri ja ministrikandidaadi kõrvutamisest aru

"Mul on väga raske seda kommenteerida, ma ei tea, kuidas neid kahte asja on võimalik üldse siduda. Üks on valitsuse liige, teine on kõrgema riigiametniku nimetamine. Ühe nimetab valitsus, teine esitatakse presidendile ja riigikogu kinnitab, nii, et need on kaks täiesti eraldiseisvat protseduuri ja protsessi," ütles Aeg ERR-ile.

Aeg ütles, et kuna valistuses puudub Lavly Perlingu kandidatuuri suhtes konsensus, siis Perlingu kandidatuuri esitamine päevakorrast maas ja ta lubas leida teise peaprokuröri kandidaadi. Perling võib jätkata kohusetäitjana, kuni sobiv kandidaat esitatakse. Justiitsministriga kohtunud Perling võttis järelemõtlemisaja.

Aeg märkis, et praegu pole EKRE enda kandidaati välja käinud. "Need argumendid, mida nad on esitanud, on naeruväärsed," lausus Aeg.

EKRE esimees Mart Helme ütles laupäeval erakonna volikogul antud intervjuus ERR-ile, et neil on seitse-kaheksa kandidaati väliskaubanduse ja IT ministri kohale, kuid nad ei pruugi konkreetset kandidaati esitada enne, kui justiitsminister on esitanud EKRE jaoks sobiva peaprokuröri kandidaadi.

"Me oleme öelnud, et me ei oota igavesti, kuni Lavly Perling on kohusetäitja – me ootame teatud aja. Me ootame, et justiitsminister (Raivo Aeg) esitab uue kandidaadi – aga me oleme mõelnud, et me seni kaua ei täida ka IT-ministri kohta," ütles Helme.

Helme lisas, et, kui EKRE ühegi kandidaadiga nõus ei ole ja tuleb tupikseis, siis käivad rahvuskonservatiivid oma kandidaadi välja.