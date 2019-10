Kohus rahuldas prokuratuuri taotluse lõpetada kriminaalmenetlus Mary Krossi suhtes tema süüdistuses valeütluste andmises, kuna süü ei ole suur, tegemist on teise astme kuriteoga, kriminaalasjas puudub kannatanu ja puudub ka avalik huvi kriminaalmenetluse jätkamiseks.

Mary Krossile pandi kohustuseks tasuda 3000 eurot kuue kuu jooksul riigi tuludesse. Tähtajalise kohustuse mittetäitmisel uuendab kohus prokuratuuri taotlusel kriminaalmenetluse ja kriminaalasi vaadatakse läbi üldises korras.

Põhja ringkonnaprokuratuur saatis juuni lõpus Mary Krossi kriminaalasja kohtusse, kuna süüdistuse järgi valetas ta Stroomi rannas toimunud kallaletungi kohta.

Riigikogu liikme Eerik-Niiles Krossi abikaasale Mary Krossile esitati süüdistus valeütluste andmises. Mary Kross väitis, et teda ründasid mullu 27. novembril Stroomi ranna pargis tundmatud mehed, kes loopisid teda kividega.

Sotsiaalmeedias levima hakanud teate kohaselt olevat käskinud ründajad välismaalasel koju minna. Ühtlasi kirjutati teates, et ründajad kandsid EKRE sümboolikat.

Alustatud kriminaalmenetluse käigus leidis kinnitust, et Mary Kross ei viibinud sel ajal Stroomi ranna pargis.

Ringkonnaprokurör: on lootus, et Kross käitub edaspidi õiguskuulekalt

Ringkonnaprokurör Ülle Jaanhold ütles täiendavad kommentaaris, et prokuratuur taotles Mary Krossi suhtes kriminaalasja lõpetamist oportuniteedi põhimõttel kuna hoolimata rohketest meediakajastustest, annab prokuratuur kriminaalmenetlustes lõpliku hinnangu siiski lähtudes konkreetsest isikust ning tema toime pandud valeütluste sisust.

"Arvestasime, et tema antud ütlused olid üldist laadi ning ei olnud valetatud kellegi konkreetse inimese kohta, kellele oleks valega ebamugavusi põhjustatud. Samuti võtsime arvesse, et Mary Kross on varem kriminaalkorras karistamata ning ta on oma teo üle kahetsust avaldanud – seetõttu leidis prokuratuur, et Mary Kross on oma teost aru saanud ning on lootus, et ta käitub edaspidi õiguskuulekalt ka siis, kui teda ei karistata kriminaalkorras," kommenteeris Jaanhold.

Riigi peaprokurör Lavly Perling ei olnud nõus ERR-ile prokuratuuri taotlust kommenteerima.

