Helme ja Reinsalu kritiseerisid Krossi kriminaalasja lõpetamise põhjust

"See on absurdne põhjendus," ütles minister Helme valitsuse pressikonverentsil.

"Avalik huvi, nagu näete on olemas. See tõukub ka sellest küsimusest siin," ütles Helme ajakirjaniku küsimusele vastates.

"See on ka kahepalgeline. Kui meil on siin viimastel nädalatel räägitud valetamisest hästi palju, siis ka antud juhul on ju tegemist olnud valetamisega ja ei saa olla niimoodi, et poliitikute puhul on valetamine just nagu rohkem taunitav kui lihtsalt avaliku elu tegelaste puhul või lihtsalt kodanike puhul. Seaduse ees on kõik kodanikud võrdsed," kommenteeris Helme.

"Minu meelest on see lihtsalt piinlik lugu ja ei näita heast küljest seda, mida me nimetame õigusriigiks," lisas Helme. "Mõtlevad inimesed saavad ju aru, et see põhjendus ei ole pädev," sõnas siseminister.

Reinsalu: prokurör lasi märgist kõvasti mööda

Kriitiline oli ka Urmas Reinsalu, kes ütles, et ei mõista neid argumente, millega prokurör oma taotlust avalikkusele põhjendas.

Reinsalu sõnul lähtub avaliku huvi mõõde selle juhtumi kontekstis ennekõike sellest, mis oli selle süüteo tähtsus ja motiiv.

"Kui seda tüüpi süüteod jäävad üldmenetluses karistamata ja võivad korduda, on see ühiskonnas oht. Me näeme, et vande all antud valeütluste arv on olnud kasvav ja see on tõsine probleem," ütles Reinsalu.

Reinsalu sõnul tuleb küsida, mis on sellise ühiskonna sidusust lõhkuda üritava tegevuse motiiv. "Siin prokurör lasi märgist kõvasti mööda. Ta jättis selle motiivi, miks siis vande all valeütlusi anti, välja selgitamata. Kui see motiiv oli see, et ühiskonna sidusust lõhkuda, siis minu hinnangul on see karistusseadustiku mõttes tõlgendatav madala ajendina. Ja see on karistuse puhul raskendav asjaolu, mitte kergendav või võimalikust karistusest vabastav asjaolu," rääkis Reinsalu.

Reinsalu sõnul tuleb neid juhtumeid vaadat avaramas kontekstis. "Motiiv oleks tulnud tuvastada ja motiivi alusel oleks saanud ka hinnata seda, kas oportuniteedi kohaldamine on siin mõeldav või mitte," märkis Reinsalu.

Krossi kriminaalasja lõpetamine

Ringkonnaprokurör Ülle Jaanhold taotles neljapäeval avaliku huvi puudumisel ameeriklanna Mary Krossi (50) kriminaalasja oportuniteediga lõpetamist. Taotlust toetavad nii Krossi kaitsja kui kohus.

Põhja ringkonnaprokuratuur saatis juuni lõpus Mary Krossi kriminaalasja kohtusse, kuna süüdistuse järgi valetas ta Stroomi rannas toimunud kallaletungi kohta.

Riigikogu liikme Eerik-Niiles Krossi abikaasale Mary Krossile esitati süüdistus valeütluste andmises. Mary Kross väitis, et teda ründasid mullu 27. novembril Stroomi ranna pargis tundmatud mehed, kes loopisid teda kividega.

Sotsiaalmeedias levima hakanud teate kohaselt olevat käskinud ründajad välismaalasel koju minna. Ühtlasi kirjutati teates, et ründajad kandsid EKRE sümboolikat.

Alustatud kriminaalmenetluse käigus leidis kinnitust, et Mary Kross ei viibinud sel ajal Stroomi ranna pargis.