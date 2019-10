Justiitsminister Raivo Aeg (Isamaa) ütles Mary Krossi kriminaalmenetluse oportuniteediga lõpetamise kohta, et see juhtum oli alatu poliitilise võitluse võte eesmärgiga enne valimisi mõjutada avalikku arvamust.

"Kohus on teinud oma töö ja andnud oma hinnangu ning seda tuleb austada. Seejuures usun, et see oli siiski ka laiema ühiskondliku mõjuga juhtum, selle teo eesmärk oli enne valmimisi mõjutada avalikku arvamust ja selle kaudu tegelikult ka valimistulemusi," kommenteeris Aeg ERR-ile.

"Minu meelest oli see alatu ja poliitilises võitluses selliseid võtteid kasutada ei tohiks," lisas Aeg.

Krossi kriminaalasja lõpetamine

Ringkonnaprokurör Ülle Jaanhold taotles neljapäeval avaliku huvi puudumisel ameeriklanna Mary Krossi (50) kriminaalasja oportuniteediga lõpetamist. Taotlust toetavad nii Krossi kaitsja kui kohus.

Põhja ringkonnaprokuratuur saatis juuni lõpus Mary Krossi kriminaalasja kohtusse, kuna süüdistuse järgi valetas ta Stroomi rannas toimunud kallaletungi kohta.

Riigikogu liikme Eerik-Niiles Krossi abikaasale Mary Krossile esitati süüdistus valeütluste andmises. Mary Kross väitis, et teda ründasid mullu 27. novembril Stroomi ranna pargis tundmatud mehed, kes loopisid teda kividega.

Sotsiaalmeedias levima hakanud teate kohaselt olevat käskinud ründajad välismaalasel koju minna. Ühtlasi kirjutati teates, et ründajad kandsid EKRE sümboolikat.

Alustatud kriminaalmenetluse käigus leidis kinnitust, et Mary Kross ei viibinud sel ajal Stroomi ranna pargis.