Danske Bank A/S ja Kek Arendus sõlmisid 9. oktoobril müügilepingu Tallinnas aadressil Narva maantee 11 asuva kinnistu võõrandamiseks, selgus konkurentsiametile esitatud koondumisteatest. Seli firma soovib kinnistut edaspidi kasutada sellel asuva hoone kaudu bürooruumide väljaüürimise eesmärgil.

Kek Arenduse juhatuse liikmed on Anti Seli ning selle ainuomanik Neinar Seli. Möödunud aastal ostis Neinar Seli kinnisvarafirma AS Rondam Toomas Lumani Liivalaia Arenduse AS-ilt Luminori peahoone Tallinnas aadressil Liivalaia 45.

Danske Banki Eesti filiaal alustas oktoobri alguses likvideerimismenetlust ning on nüüdseks pangandustegevusest sisuliselt väljunud.

Tänavu veebruaris tegi finantsinspektsioon Danske Bankile ettekirjutuse lõpetada Eestis tegutsemine. Ettekirjutuse põhjuseks oli panga Eesti filiaali mitteresidentidest klientide portfelliga ajavahemikus 2007 kuni 2015 seotud juhtumid.

Seoses sellega alustas panga Eesti filiaal oktoobri alguses likvideerimismenetlust. "See tähendab, et Danske Bank on Eestis põhimõtteliselt väljunud pangandustegevusest ja jäänud on veel ainult tehnilised küsimused. Filiaali tegevust juhib nüüd likvideerimiskomitee," märkis pank toona.