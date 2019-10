Riigiprokuratuur on Murnikovile ja 11 teisele Danske ekstöötajale esitanud kahtlustuse. Aastatel 2009–2015 oli tema kinnitusel pandud ülemuste poolt eesmärgiks teenindada nii palju mitteresidente kui võimalik.

"Kogu mitteresidentide äri põhines ühel põhimõttel: kõik teenisid raha piiriüleste tehingutega, kuna mitteresidendid pidid iga tehingu eest maksma 90 dollarit," ütles Murnikov, kelle sõnul olid Danskele ühe tehinguga seonduv kulu vaid üks dollar.

2013. aastaks, kui pank teenis mitteresidentide ärist suurimat kasumit, nõuti Danske Eesti filiaali pankuritelt, et need teeksid peamiselt endisest Nõukogude Liidust pärit 4000 kliendiga ligi pool miljonit tehingut.

Murnikovi sõnul oli tal kindel plaan: 300 kliendiga oli tal vaja teha aastas 40 000 tehingut, et saada boonust. Tehingute arv oli tema sõnul ainuke mõõdik, millega otsustati, kas töötaja saab boonust või mitte.

"Sa olid otseselt motiveeritud saama nii palju kliente kui võimalik. Kõik muu polnud oluline," lisas ta.

Danske kõneisik ütles Bloombergile saadetud kommentaaris, et kuna võimud uurivad endiselt rahapesukahtlustust, ei saa nad kommenteerida rohkemat, kui on avalikustatud möödunud aasta septembris avaldatud siseauditis.

Danske on rahapesuskandaali tõttu uurimise all Taanis, Eestis, Prantsusmaal, Saksamaal, Ühendkuningriigis ja Ameerika Ühendriikides.

Danske Banki Eesti filiaal alustas möödunud 1. oktoobril likvideerimismenetlust ning on nüüdseks pangandustegevusest sisuliselt väljunud.

2019. aasta veebruaris tegi Finantsinspektsioon (FI) Danske Bankile ettekirjutuse lõpetada Eestis tegutsemine. Ettekirjutuse põhjuseks oli panga Eesti filiaali mitteresidentidest klientide portfelliga ajavahemikus 2007 kuni 2015 seotud juhtumid, teatas pank.

Seoses sellega alustas panga Eesti filiaal teisipäeval likvideerimismenetlust. "See tähendab, et Danske Bank on Eestis põhimõtteliselt väljunud pangandustegevusest ja jäänud on veel ainult tehnilised küsimused. Filiaali tegevust juhib nüüd likvideerimiskomitee," märkis pank.

"Vastavalt Eesti Finantsinspektsiooniga kokku lepitud kavale on Danske Bank nüüdseks sama hästi kui lõpetanud Eestis pangandustegevuse. Nüüd on kõikide asjaosaliste põhitähelepanu suunatud sellele, et kindlustada klientide huvide kaitsmine parimal võimalikul viisil," ütles Danske Banki asetegevdirektor ja likvideerimiskomitee esimees Frederik Bjørn