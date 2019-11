Prokuratuur listeeriabakteriga nakatunud inimeste surmadega ei tegele

Prokuratuur on juhtivprokurör Saskia Kase sõnul olukorraga tutvunud, aga sekkumiseks põhjust ei näe, märgib ajaleht.

"Prokuratuur on Eestis esinenud listeeriajuhtumite teemal kohtunud nii veterinaar- ja toiduameti kui ka terviseametiga ning tutvunud nende käsutuses oleva informatsiooniga. Analüüsisime, kas võib olla rikutud ohutusnõudeid selliselt, et esinevad mõne karistusseadustikus sätestatud kuriteo – eeskätt ohtu asetamise (KarS § 123) – tunnused, ja leidsime, et kriminaalmenetluse alustamiseks siiski alus puudus," selgitas Kask.

Prokuratuurile esitatud andmetest ilmneb, et kalatöötleja M.V. Wool on kõik veterinaar- ja toiduameti ettekirjutused kohe täitnud ning ka ise teavitanud veterinaar- ja toiduametit juhul, kui ettevõttesse tulnud tooraine pole nõuetele vastanud.

"Arvestasime ka seda, et kuigi konkreetset bakteritüve saab seostada M.V. Wooli tehasega, ei ole prokuratuuri käsutuses informatsiooni, mille alusel saaks välistada sama tüvega bakteri pärinemise kuskilt mujalt ega konkreetsete surmade seostamise just selle tehase toodetega. Seega hetkel olemasoleva informatsiooni pinnalt ei oleks kriminaalmenetluslik sekkumine põhjendatud," kommenteeris Kask.

Terviseametile teadaolevate andmete põhjal võib öelda, et need kolm Eesti inimest, kes jätsid listeeriabakteri tõttu oma elu, olid nakatunud genotüübiga ST1247 - see on listeeriatüvi, mida on seni leitud vaid Eesti kalatööstusettevõtte M.V. Wool tehasest ja toodangust. Eestis levib ka teine listeeriatüvi, ST87, millega nakatunuid on surnud isegi rohkem, aga see levib laialt ja ühegi konkreetse päritolukohaga pole seda seostada õnnestunud.

Toiduohutuse eest vastutab ja toidukäitlemisettevõtete järelevalvega tegeleb veterinaar- ja toiduamet (VTA). VTA peadirektori asetäitja Olev Kalda selgitas, et veterinaar- ja toiduamet lähtub oma töös toidualastest õigusaktidest: "Toidu käitlemise ja selle nõuetekohasuse eest vastutab vastavalt seadusele käitleja. Mis puudutab surma põhjustamist, siis tuleks pöörduda prokuratuuri või politsei poole, kuna VTA pole selles küsimuses pädevaks asutuseks."