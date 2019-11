Scania Eesti ei nõustu Tallinna ringkonnakohtu otsusega, millega leiti, et Tallinna Linnatranspordi AS tegutses õiguspäraselt, kui eemaldas saja gaasibussi riigihankelt Scania Eestis pakkumuse ning tunnistas edukaks Solarise pakkumuse.

Tallinna ringkonnakohus leidis neljapäeval avaldatud otsuses, et Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) lükkas õiguspäraselt tagasi Scania Eesti pakkumuse, sest see ei vastanud garantii perioodi ja tingimuste osas riigihanke alusdokumentidele.

Scania Eesti juhi Janno Karu sõnul on ei nõustus Scania ringkonnakohtu otsuse osade põhjendustega, miks kaebust ei rahuldatud ning esitab kassatsioonikaebuse riigikohtule.

"Oleme jätkuvalt seisukohal, et meie hankest kõrvaldamine TLT poolt oli alusetu ning seetõttu otsustasime ringkonnakohtu otsuse riigikohtusse edasi kaevata," ütles ta.

Karu märkis, et gaasibusside hanke üle on peetud Tallinna Linnatranspordiga neli vaidlust, kaks korda riigihangete vaidlustuskomisjonis, korra halduskohtus ja korra ringkonnakohtus, ning mõlemad pooled on võitnud kaks vaidlust.

"Mis osas oleme me nende vaidluste käigus targemaks saanud? Esiteks selles, et Scania tegi gaasibusside hankel parima pakkumise. Kuigi TLT on avalikkusel korduvalt väitnud, et parima hinnaga pakkumise tegi Solaris, siis see on ainult pool tõde, kuna bussi hind oli vaid üks viiest hindamiskriteeriumist. Kohtuvaidluste käigus on üheselt selgunud, et parima tervikpakkumise tegi Scania Eesti. See tähendab, et juhul kui me riigikohtus võidame, peab TLT Scania pakkumise hanke võitjaks tunnistama," märkis Karu.

Karu sõnul on vaidlustega selgemaks saanud, mida TLT peab täpselt silmas busside hooldustööde ja remonditööde all

"Nii halduskohus kui ringkonnakohus nõustusid Scania seisukohaga, et TLT on ekslikult arvestanud tavapärase hooldustöö hulka mitmeid tegevusi ja materjale, mis sinna ei kuulu. See on kindlasti oluline õigusselgus ka tulevasi avalikke hankeid silmas pidades," ütles Karu.

TLT tunnistas augusti lõpus gaasibusside riigihankes edukaks pakkujaks Solaris Bus & Coach S.A. ning teatas, et kavatseb firmalt osta sada uut surugaasil töötavat linnaliinibussi, võimalusega soetada veel sada bussi. Scania teatas seejärel, et vaidlustab hanke tulemused kohtus.

TLT juhatuse esimees Deniss Boroditš ütles toona ERR-ile, et Scania Eesti ASi esitatud pakkumus tunnistati riigihanke tingimustele mittevastavaks, sest vastavalt hanke tingimustele pidid pakkujad busside soetusmaksumusele lisaks välja tooma ka kõik nende kasutamise ning garantiist välja jäävate hooldustööde ja varuosade/materjalide kulude maksumuse kümne aasta jooksul, kuid Scania Eesti pakkumus ei kirjeldanud kulusid nõutud mahus.

Solarise pakkumuseks hankel oli 26,96 miljonit eurot, Scania Eesti pakkumuseks 28,62 miljonit.

Scania Eesti AS esitas kaebuse Tallinna halduskohtusse, mis 23. septembri otsusega tühistas TLT otsuse osas, millega viimane lükkas tagasi Scania pakkumuse. Halduskohus tühistas ka riigihangete vaidlustuskomijsoni otsuse.

Ringkonnakohus rahuldas neljapäevase otsusega TLT ja Solarise apellatsioonkaebused ning tühistas halduskohtu 23. septembri otsuse. Kohus tegi tühistatud otsuse osas uue otsuse ja jättis Scania Eesti AS-i kaebuse rahuldamata.