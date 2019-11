USA demokraat O'Rourke loobus presidendiks kandideerimisest

O'Rourke tõdes, et tema toetus ei ületanud kordagi paari protsenti ja kampaaniarahad on hakanud otsa saama.

"Kuigi seda on raske aktsepteerida, siis mulle on selgeks saanud, et kampaanial pole võimalust edukalt edasi liikuda," sõnas O'Rourke.

Texase poliitik tänas suhtlusvõrgustikus Twitter kõiki presidendikampaanias osalenuid. O'Rourke lubas, et jätkab edaspidi tööd selle nimel, et demokraatide kandidaat saaks järgmisel aastal võidu Donald Trumpi üle.

Demokraatide kõige tugevamad kandidaadid on endine asepresident Joe Biden ning senaatorid Elizabeth Warren ja Bernie Sanders. Warren edestas septembris esimest korda võtmeosariigiks olevas Iowas arvamusküsitlustes oma pearivaali Bidenit.

Väljaande The Des Moines Register ja telekanali CNN korraldatud arvamusküsitluses sai Warren 22 toetusprotsenti. Biden oli 20 protsendiga teine ja Bernie Sanders 11 protsendiga kolmas.

Biden juhib siiski endiselt üleriigilistes arvamusküsitlustes, kuigi viimasel ajal kaheldakse vanuse pärast tema vaimsetes võimetes.

Kolm demokraatide vasakäärel asuvat poliitikut - Puerto Rico päritolu Alexandria Ocasio-Cortez, Somaalias sündinud Ilham Omar ja palestiina juurtega Rashida Tlaib - avaldasid toetust Sandersi saamisele demokraatide presidendikandidaadiks päev pärast demokraatide presidendikandidaatide järjekordset televäitlust.