USA demokraadid said kahes osariigis olulised valimisvõidud

Näiteks kubernerivalimistel Kentucky osariigis, kus üldjuhul on olnud edukad vabariiklased, sai napi võidu Demokraatliku Partei kandidaat Andy Beshear. Virginia osariigis aga läksid esimest korda viimase 20 aasta jooksul demokraatide kontrolli alla nii osariigi esindajatekoda kui ka senat. Samuti vabariiklaste kantsiks peetavas Mississippi osariigis suutis pärast tasavägist võitlust kuberneri koha pärast võidu saavutada vabariiklane Tate Reeves, vahendasid BBC ja Vox.

Kuigi Kentucky osariigis on end juba võitjaks kuulutanud demokraat Beshear, kes on kusjuures kunagise kuberneri Steve besheari poeg, pole senine vabariiklasest kuberner Matt Bevin veel kaotust tunnistanud ja soovib häälte üle lugemist, sest Besheari edumaa on ainult 0,4 protsendipunkti.

Bevini tulemust ei parandanud ka asjaolu, et Kentuckysse saabus esmaspäeval tema toetuseks kampaaniat tegema ka president Trump ise. Bevini näol oli tegu ühe madalama reitinguga USA kuberneriga, sest tema populaarsust olid tugevalt kärpinud tülid ametiühingute ja haridustöötajatega. Muudel Kentucky osariigi valimistel suutsid vabariiklased siiski võidukad olla.

Virginia esindajatekoja ning senati enda kätte saamine on Demokraatliku Partei jaoks oluline samm, kusjuures rahvasaadikuks sai mitu tähelepanuväärset demokraadist kandidaati - osariigi esimene transsooline esindajatekoja liige Danica Roem, osariigi esimene islamiusuline naissenaator Ghazala Hashmi ning Julia Briskman, kes kaotas 2017. aastal oma töökoha pärast seda, kui oli jäänud fotole, kus ta näitas president Trumpi autokolonnile keskmist sõrme.

Virginias käisid demokraatide nimel kampaaniat tegemas ka erakonna presidendikandidaadiks pürgivad Joe Biden ja Elizabeth Warren.

Mississippis sai järjekorras juba kolmandaks vabariiklasest kuberneriks Tate Reeves, kes võitis demokraat Jim Hoodi. Reeves kogus umbes 53 protsenti häältest, mis näitab, et valimisvõitlus vabariiklaste poole kalduvas osariigis oli küllaltki tasavägine.