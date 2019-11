Turba rongid alustavad sõitu detsembris

Kas lähiajal raudteetee ehitus jätkub, pole praegu teada. Küll aga on liini projekteerimiseks riigieelarve eelnõus raha olemas.

Ehitus vanal raudteetammil algas raadamistöödega tänavu jaanuaris. Edasi rajati muldkeha ning rööbaste paigaldamiseni jõuti 6. juunil. Praeguseks on 6,1-kilomeetrine raudteelõik koos kontaktliiniga valmis ning seda juba septembrist.

Peaprojektijuhi Urmas Leinfeld ütles, et toimetamine enne ehitust algas juba 2017. kevadel, kui koostati eskiisprojekt ja algatati hanke keskkonnamõjude hindamise läbiviimiseks. "Keskkonnamõjude hindamine (KMH) õnnestus läbi viia väga kiiresti, juulis 2018 ehk kümme kuud peale hindamise algatamist tunnistati KMH lõpparuanne vastavaks. Veebruaris 2018 algatasime riigihanke raudtee projekteerija leidmiseks, raudtee projektid valmisid oktoobris 2018 ning raudtee ehitusload väljastati detsembris," meenutas projektijuht rajamistöid.

Mullu oktoobris sõlmiti projekteerimis-ehitusleping Elektrizace železnic Praha AS-iga Riisipere uue veoalajaama projekteerimiseks ja ehitamiseks. Aga detsembris sõlmiti koguni kolm peatöövõtu lepingut. "Need olid lepe Turba ooteplatvormi projekteerimiseks-ehitamiseks AS-ga GRK Infra, lepe raudtee ja rajatiste ehitamiseks GoTrack OÜga ja leping Riisipere-Turba kontaktvõrgu projekteerimiseks-ehitamiseks ühispakkujatega Winco OY/ AS GRK Infra," loetles Leinfeld.

Ehitustööd lõppesid septembris. Praeguseks on läbi ka EL-i vastavushindamine ja käimas viimaste kasutuslubade väljastamine. "Novembrikuu jooksul paigaldatakse ja testitakse ka ülesõitude automaatika ning ühendatakse see Riisipere jaama uue liiklusjuhtimissüsteemiga. Need tööd teeb Mipro OY. Lõplik eelarve ilma käibemaksuta on ligi 7,72 miljonit eurot," selgitas mees.

Projektkiirus lõigul Riisipere-Turba on 140 km/h. Regulaarliikluse avamine on plaanitud 8. detsembrile.