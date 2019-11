Vidzeme ülikoolis toimunud arutelul küsis üks tudeng Pabriksilt, mida Läti teeb, kui tema pinnal peaksid algama separatistlike kalduvustega rahutused või kui relvastatud "rohelised mehikesed" ühtäkki Lätti ilmuvad.

Küsimuse esimesele poolele vastates lausus minister, et separatism Lätis pole võimalik. Ta lisas, et Venemaa kasutab Ukrainas sõna separatism selleks, et varjata oma sissetungi sellesse riiki.

Rohelistest meestest rääkides vastas ta: "Neutraliseeriksime nad viivitamatult. Tegime vea, kui ei seisnud 1939. aastal okupatsioonile vastu. Sellist viga me uuesti ei luba. Kui keegi rikub meie piiri, siis seisame talle vastu kõigega, mis meil on."

Minister loetles arutelul üles mitu kaasaegset ohtu Läti suveräänsusele ja julgeolekule.

Neist esimene on Venemaa, mis ründas viimase 11 aasta jooksul oma ambitsioonide nimel nii Gruusiat kui Ukrainat. See on kindlasti oht, lisas Pabriks.

Pabriks nimetas Hiinat küll pead tõstvaks võimuks, kuid lisas, et ta asub geograafiliselt Lätist kaugel. Läti kaitsekontseptsiooni põhiosa keskendub Venemaale, kust lähtub enamik võimalikest ohtudest, lisas ta.

Ministri sõnul lähtub ohte ka tehnoloogilisest arengust ning Venemaa üritab seda aina rohkem ära kasutada. Üks neist on tehismõistusele tugineva infotehnoloogia areng. Pabriks rõhutas, et näiteks sotsiaalmeedias kasutatava tehismõistuse algoritmi muutmisega saab manipuleerida avalikku arvamust.

Sõjalisest julgeolekust rääkides tõi Pabriks välja, et Venemaa on viimastel aastatel oma relvajõude märkimisväärselt tugevdanud. Selle kõrval lisas ta, et Lätis, nagu teisteski Baltimaades, on NATO lahingugrupp, mida saab rünnaku korral riigikaitsesse kaasata.