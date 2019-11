Narva uue tervisekeskuse rajamine on küsimärgi alla sattunud

Narva Haigla tervisekeskuse rajamine on küsimärgi all, sest perearstid ei soovi vanasse polikliinikuhoonesse kolida. Sotsiaalministeerium üritab projekti päästa ja korraldab koostöös linnavõimuga perearstidele infopäevi.

Narvas töötab pea nelikümmend perearsti, kuid Narva haigla rajatavasse tervisekeskusesse on neist nõus tulema vaid kaks. Ülejäänud nimetavad keeldumise põhjuseks kõrget vanust ja soovimatust loobuda sisseelatud ruumidest, mis on praegugi patsientidele mugavas läheduses, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Osa perearste oleks nõus tervisekeskusesse tulema, kui tegemist oleks uue hoone, mitte renoveeritava vana polikliinikuga.

"Kui meile oleks pakutud kaasaegset ja head hoonet, võib-olla oleksime nõus oma esindusi ohverdama. See oleks mugav perearstidele töötamiseks ja väga meeldiv patsientidele külastamiseks," selgitas perearst Natalja Sõtšinskaja.

Projekti vedav Narva haigla keskust ilma arstideta avada ei saa. Sellisel juhul peaks Euroopa Liidu toetuse tagasi maksma. Pooltühja polikliinikuhoone täitmine tervisekeskusega oleks aga kasulik haiglale ja linnale.

"Saada terve korruse peale endale sellise rentniku, stabiilse rentniku, on iga kinnisvaraomaniku unistus. Teiselt poolt ka selline patriootlik aspekt, tagamaks kaugemat perspektiivi, et ka siia tuleks noored perearstid, selleks oleks vajalik ehitada ka see tervisekeskus valmis," rääkis SA Narva haigla juhatuse liige Olev Silland.

Sotsiaalministeerium soovitab arste edasi veenda ja vana projektiga jätkata.

"Tõenäoliselt uue hoone tegemine oleks võimalik ainult siis, kui osutuks näiteks Narva haiglal või Narva linnal täiendav ressursivõimalus siia panustada. Ma kardan, et see pigem ei ole ülearu tõenäoline. Ehk eesmärk on siiski olemasoleva väljavalitud hoone korrastamine, renoveerimine, ehk sinna tervisekeskuse rajamine. Minna projektiga edukalt lõpuni," ütles sotsiaalminister Tanel Kiik.

Esialgse kava järgi pidanuks ligi miljon eurot maksev Narva haigla tervisekeskus olema valmis ehitatud juba sel aastal.