Narva haigla tervisekeskuse projekt kukkus läbi

Esialgse kava järgi pidanuks Narva haigla tervisekeskus olema valmis juba eelmisel aastal. Nüüd teatas sotsiaalministeerium projekti ebaõnnestumisest. Komistuskiviks, millest lõppkokkuvõttes üle ei saadudki, kujunesid Narva perearstid, kes ei soovinud oma praksistest välja kolida. Põhjuseid oli palju, alates pensionieelsest vanusest ja kolimisega seotud kinnisvaraprobleemidest ning lõpetades sellega, et praegune olukord, kus Narvas tegutseb 22 perearsti vastuvõtukohta, on patsiendile logistiliselt mugavam.

Need perearstid, kes olidki valmis riski ette võtma, soovisid kolida uutesse ruumidesse, mitte vana linnapolikliiniku renoveeritud hoonesse. Uhiuue keskuse ehitamiseks Narval raha ei olnud. Lõpuks oli sotsiaalministeerium sunnitud tõdema, et Narva haigla tervisekeskuse projekti teostamine on võimatu.

"Hetkel tõenäoliselt mingit suurt probleemi sellest ei pruugi ollagi, aga tulevikku vaadates, kui on vaja uusi perearste leida, kus on see koht, kus nad saavad omale kaasaegsed ruumid ja mis tunduvad noortele spetsialistidele piisavalt atraktiivsed, et just Narva endale elu- ja töökohaks valida? See mure ei kao meie laualt kuhugi. See fakt, et Narva perearstid on valdavalt üpris eakad, see on meile teada," rääkis sotsiaalministeeriumi tervishoiuvõrgu juht Heli Paluste.

Paluste sõnul on esmatasandi tervisekeskuste õnnestunud projekte reeglina juhtinud kas omavalitsused või avaliku sektori haiglad. Narvas vedas tervisekeskuse rajamist linnale kuuluv SA Narva Haigla.

"Kahju, et see projekt ebaõnnestus. Loomulikult oleks see soodustanud ka perearstide kaadri uuenemist Narva linnas. Tulevikuperspektiiv saada siia noori perearste on loomulikult vähenenud, vähemalt minu arust," ütles haigla juhatuse liige Olev Silland.

Paluste sõnul on esmatasandi tervisekeskuste toetusmeede sulgunud ja kui Narval taolist keskust ikkagi vaja on, siis võiks selle rajamiseks toetusraha otsida kohalik omavalitsus. Narva linnapea Aleksei Jevgrafov selles mõtet ei näe

"See ei ole hädavajalik asi praegu Narvas. Perearstid ise ei taha seda. Kui tulevikku vaatame, kui nemad lepivad kokku mõne noore arstiga, et nemad tulevad nende perekeskusesse ja hakkavad tööd tegema just seal, siis annavad perearstid perekeskused noorematele arstidele üle," leidis Jevgrafov.

Esialgu arvati, et Narva suuruses linnas võiks olla kuni neli vähemalt kuue perearstiga tervisekeskust.