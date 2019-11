Riik tahab aastaks 2028 kogu Eesti raudteevõrgu elektrifitseerida. Eesti Raudtee juht Erik Laidvee kinnitas täna riigikogu majanduskomisjonis, et projekteerimistööd algavad tuleval aastal ning ehitustööd aastal 2022. Kogu projekt läheb maksma ligi 300 miljonit eurot. Valdav osa sellest loodetakse saada Euroopa Liidult.

Laidvee sõnul käivad juba kavandamis- ja eelprojekteerimistööd kogu raudteevõrgu elektrifitseerimiseks. Sellele järgneb projekteerimine, mille esimeseks etapiks on Tallinna-Tartu lõik, kus algavad ehitustööd 2022. aastal ja lõppevad 2024.

Kokku on vaja elektrifitseerida umbes 800 kilomeetrit raudteed.

"Meil on praegu elektrifitseeritud lõik Tallinn-Aegviidu. Edasi tuleb elektrifitseerida kuni Tartuni ja ka teiste piirijaamadeni. Praegune elektrivõrk on meil kolme kilovoldi peal ja alalisvool. Uus elektrifitseerimine tuleb 25 kilovolti ja vahelduvvool. Kogu Eesti raudtee taristu peab olema elektrifitseeritud 2028. aasta lõpuks," rääkis Laidvee.

Laidvee on kindel, et tööd saavad ettenähtud tähtajaks ka valmis. Kogu projekti maksumus on ligi 300 miljonit eurot.

Riigikogu majanduskomisjoni esimees Sven Sesteri sõnul peaks praeguse seisuga tulema projekti rahastus enamjaolt Euroopa Liidust.

"Tuleb arvestada, et Eesti Raudteel on lisaks elektrifitseerimisele oma iga-aastased renoveerimis- ja uuendamisvajadused, selle perioodi jooksul täiendavalt 400 miljonit. Eesti Raudtee kindlasti oma rahavoogudega seda välja ei kannataks," märkis Sester.

Laidvee hinnangul annab raudtee elektrifitseerimine CO2 säästu, mis on võrreldav kümne protsendiga kogu autotranspordi CO2 kogusest.

Lisaks annab see veoettevõtetele umbes ühe kolmandiku suuruse ekspluatatsioonikulude kokkuhoiu.