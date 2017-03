Hoone omanik taotleb Sõpruse kino pankrotti

"Ma ei saa seda väga kommenteerida, sest tegemist on ärisaladusega. Üks kord nad on juba üritanud meid pankrotti hageda, see ei õnnestunud ja nüüd oleme järgmisel ringil," ütles OÜ Kino Sõprus juhatuse liige Reimo Mets BNS-ile. Amplius Invest OÜ juhatuse liige Kristel Meos ei soovinud hagi enne juristidega konsulteerimist kommenteerida.

Amplius Invest OÜ kuulub Prospicio Invest OÜ-le, mille omanikud on äriregistri andmetel Denis Chikin, Pavel Solomatin ja Tatjana Birjukova. Ettevõtte tegevusalaks on kinnisvara üürileandmine.