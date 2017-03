Ukrainas põlevate laskemoonaladude lähedal leiti rusudest üks hukkunu

"Hilisõhtul elurajooni ülevaatusel leiti hoone purunenud konstruktsioonide alt 1951. aastal sündinud naise laip," ütles Tšetšotkin reedel ülemraada istungil.

Ta ütles, et tervishoiuministeeriumi andmetel sai plahvatuste tõttu viga kaks naist.

Ööl vastu neljapäeva algasid Harkivi oblastis Balaklija linna lähedal sõjaväe laskemoonaladudes plahvatused.

Harkivi oblasti kuberner Julia Svetlõtšna ütles, et viiekilomeetrise raadiusega ohupiirkonnast evakueeriti 20 000 inimest.

Algatatud on kriminaaluurimine seoses võimaliku diversiooni ja ametialase lohakusega.

Peatatud on auto- ja raudteetransport läbi Balaklija ning kehtestatud 40 km raadiuses lennukeeld.

Tunnistajad: põleng tekitati drooni abil

Pealtnägijate sõnul sai põleng laskemoonalao territooriumil alguse pärast seda, kui tundmatult droonilt visati alla mingi ese, mis tekitas plahvatuse, vahendas Unian.

Ukraina julgeolekuteenistuse SBU juht Vassõl Hrõtsak ütles pressikonverentsil, et nimetatud tunnistused on osa uurijate peamisest tööversioonist.

Neljapäeva õhtul teatati, et plahvatuste intensiivsus põlengupiirkonnas on hakanud juba vähenema ning seega saab alustada juba tulekahju lokaliseerimistöödega. Päästetöötajate ohutuse tagamiseks on saadetud piirkonda ka hulgaliselt spetsiaalset soomustehnikat.

Ukraina peaprokurör Anatoli Matios selgitas pressikonverentsil, et praeguseks on üle kuulatud juba kõik põlenguööl valves olnud laskemoonalao töötajad. Tema sõnul on uurijate peamiseks tööversiooniks endiselt diversiooniakt.

Peaminister Volodõmõr Groisman on varem öelnud, et põleng haaras umbes pool ladudekompleksi territooriumist ning põleng kestab tõenäoliselt veel vähemalt nädal aega.