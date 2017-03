Reps ei usu, et Savisaar valimistel kandideerib

Savisaar ise on teatanud soovist kandideerida, kui tervis seda võimaldab. Samal ajal taotleb Savisaar Harju maakohtult kriminaalmenetluse lõpetamist tervisliku seisundi tõttu.

Vikerraadio saates "Samost ja Rumm" külalissaatejuhina esinenud Mailis Reps ütles, et Savisaare puhul tähendab kandideerimine kindlat otsust kohtuasjaga edasi minna.

"Ta ei saa olla kohtutoimikutes teemaga, et ta tervis ei kannata kodust väljas käimist ja kohtu all olemist. Ja samal ajal öelda, et poliitikas olen aktiivne ja kandideerin," sõnastas Reps.

Valitsusliikmest Reps märkis, et Savisaarel kui pikaajalisel dinosaurusel on raske teha otsust loobuda poliitikast täielikult. "Aga on üsna tõenäoline, vähemalt mina panustaksin sellele, et ta ei kandideeri sügisel Lasnamäel ega mujal."