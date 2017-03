Juhatuse liikmena isapalgast ilmajäänu läks riigi vastu kohtusse

ERR.ee kirjutas kuu aega tagasi Ants Lustist, kes avaldas pahameelt, et jäi ilma õigusest oma vastsündinud lapsega kümme päeva kodus veeta, kuivõrd seadus ei võimalda juhatuse liikmetele isapuhkust.

Sotsiaalkindlustusametist taotluse peale eitava vastuse saanud mees kaebas riigiameti nädal tagasi kohtusse, süüdistades riiki põhiseaduse rikkumises, mis näeb ette kõigi kodanike võrdset kohtlemist.

"Õigus võrdsele kohtlemisele on iga inimese põhiõigus ehk üks elementaarsemaid õigusi, mille olemasolu ei ole tegelikult sõltuvuses ühestki seadusest. Mul on kahju, kallis Eesti Vabariik, et pean hakkama Sulle seda läbi kohtu meelde tuletama, aga nii nüüd on. Lootuses, et saad sellest paremaks. Aitäh kõigile, kes kaasa elavad," teatas Lusti nädal tagasi oma sotsiaalmeediakontol.

Ebavõrdne kohtlemine

AS Creative Union, mille juhatuse liige Ants Lusti on, pöördus tänavu jaanuaris sotsiaalkindlustusameti poole, et viimane hüvitaks ettevõttele Ants Lusti kümne tööpäeva pikkuse isapuhkuse. Riigiamet vastas taotlusele eitavalt, tugines oma otsuses töölepinguseadusele, mille kohaselt Creative Unioni ja Ants Lusti vahel on sõlmitud juhatuse liikme leping, mis kuulub võlaõigusseaduse valdkoda, mistõttu puudub õiguslik alus isapuhkusele ja selle hüvitamiseks tööandjale.

Lusti peab olukorda tema õigusi diskrimineerivaks, kuna tema perekonda, vastsündinud last ja lapse ema koheldakse halvemini, kui koheldakse teisi perekondi samalaadses olukorras.

"Jah, põhimõtteline kohtutee sai jalge alla võetud, sest muid variante pole jäetud," kommenteeris Lusti ERR.ee-le. "Alust justkui peaks olema, sest tegelikult on selles kaebuses viide Eesti Vabariigi põhiseadusele, mis ütleb, et õigus võrdsele kohtlemisele on inimese põhiõgus."

Lusti rõhutab, et ta ei tee seda üksnes enda pärast, vaid ka kõigi teiste nimel, keda see seadus ebavõrdsesse olukorda asetab.

Tallinna halduskohtusse sai hagi sotsiaalkindlustusameti vastu esitatud 21. märtsil, mil möödus 28 päeva eitava otsuse saamisest.

Kohtul on õigus taotlus läbi vaadata "mõistliku aja jooksul".

Tallinna halduskohtu pressiesindaja Anneli Vilu kommenteeris, et avaldust ei ole veel menetlusse võetud, kuid sotsiaalkindlustusametile on saadetud nõue arvamuse avaldamiseks, mille alusel kohus tegutsema asub. Ametil on aega kohtule vastata 30. märtsini.

Iva: lahendus tuleb

Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva (IRL) kinnitas ERR.ee-le, et muutmisel olev vanemapalgaseadus võtab arvesse ka selle vajaduse ning edaspidi laieneb isapuhkuse õigus kõigile, ka juhatuse liikmetele, kui riigikogu seadusemuudatuse heaks kiidab.

"Praegusel hetkel on ettevalmistamisel saduseelnõu, millega tagatakse võrdne jurudepääs kõikidele isadele sõltumata nende töövormist," kinnitas minister Iva. "Muudame ära, jah," lubas ta.

Veel kuu aega tagasi leidis sotsiaalministeerium töösuhete poliitika juht Mariliis Proos, et lahenduse võiks leida tööandja ise.

"Puhkus, sealhulgas vanemapuhkus (rasedus- ja sünnituspuhkus, isapuhkus, lapsehoolduspuhkus jne) on reguleeritud töölepingu seadusega. Juhatuse liikmega sõlmitavat lepingut reguleerib äriseadustik. Seega ei kehti talle töölepingu seadusest tulenev õigus puhkusele. Küll aga ei keela ükski seadus osapooltel omavahelisi kokkuleppeid teha nii, nagu nad heaks arvavad. Näiteks võivad nad kokku leppida selles, mis tingimustel ettevõte võimaldab juhatuse liikmele vaba aega," soovitas Proos siis, mööndes samas, et seadus võidakse ka selles küsimuses üle vaadata.

Seega saab Ants Lusti tähelepanu osundamisest kaasmaalastele töövõit, ehkki teda ennast see lahendus selleks ajaks enam ei aita.