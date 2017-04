AK: Laevatehased maksid Tallinna Sadamale üle 10 miljoni euro trahvi

Remontowa laevatehas, kus valmisid Tõll ja Piret, maksis väidetavalt enam kui kuus miljonit eurot trahvi. Leigeri ja Tiiu ehitanud Sefine laevatehasel tuli aga maksta enam kui neli miljonit eurot.

Laevatehastega sõlmitud lepingud näevad ette, et nii laevade hind kui trahvisummad jäävad saladuseks. Samas kinnitas Tallinna Sadama tütarfirma TS Laevad juht Kaido Padar, et kogu trahviraha on tänase seisuga kätte saadud.

"Kõigi laevade kõigi viimaste maksetega on ka trahvisummad kinni peetud. Siinkohal ma võin rahustada, et kõik, mis kätte saada oli, oleme kätte saanud," ütles Padar.

Kõik neli uut parvlaeva pidid esialgsete plaanide järgi tööd alustama oktoobrist. Kuna nii ei läinud, pidi Tallinna Sadam kulutama miljoneid eurosid asenduslaevade leidmiseks.

Kõige kulukam oli parvlaeva Hiiumaa rentimine aastaks ajaks, mille eest tuli maksta rohkem kui kuus miljonit eurot, sest omanik Olav Miil polnud lühema perioodiga nõus.

Lisaks peab Tallinna Sadam maksma seoses laevade hilinemisega trahvi majandusministeeriumile. Padari sõnul katab aga trahviraha varulaevadele kulunud summad.

Aastaks renditud Hiiumaad Tallinna Sadamal nüüd enam vaja ei ole. "Otsime võimalust, et ehk on võimalik suveks kuskile välja prahtida," ütles TS Laevad juht.