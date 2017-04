Laid: maksuametist peab saama hea nõustav partner

1. juunil maksu- ja tolliameti (MTA) peadirektorina tööd alustava Valdur Laidi sõnul on oluline, et MTA pikaajaline strateegia suund oleks selge ja annaks maksumaksjatele kindlustunde.

"MTA roll on, et riigi maksukogumine oleks hea, maksuauk ja maksudest kõrvalehoidmine võimalikult väike," ütles Laid ERR-i raadiouudistele.

Laidi sõnul on samal ajal tähtis ka see, et maksu- ja tolliameti pikaajalise strateegia suund oleks selge, et maksuametist kujuneks hea nõustav partner maksumaksjatele, ettevõtetele, kes saaksid kindlad olla maksuameti otsustes ja saaksid maksuametilt abi oma probleemide lahendamisel.

"Me ei keskenduks vaid sellele, milliseid makse saadakse täna, vaid mõtleme ka sellele, et tegelikult maksud tulevad ainult majanduskasvust ja vaataksime ka seda, kuidas ettevõtted saaksid võimalikult palju makse maksta tulevikus ehk aitame neid ka sellel teel," kinnitas Laid.

Tema hinangul on kõige selle taustal oluline märksõna pikemaks perioodiks kogu e-maksuameti ümberkujundamine.

"Käesolev lahendus on 15 aastaga ajale pisut jalgu jäänud, inimeste käitumine muutub ja meil on palju uusi võimalusi, kuidas maksumaksjate elu lihtsamaks ja mugavamaks teha," rääkis Laid.

Laid tõdes, et maksuamet on organisatsioonina äärmiselt efektiivne, kuid kui rääkida maksude kogumisest, siis kahtlemata maksuaugu vähendamine on jätkuvalt prioriteet.

Laidi kinnitusel ei mängi tema töös rolli asjaolu, et tema hea sõber ja kursusekaaslane on praegu rahandusminister (Sven Sester).

"Mina olen määratud riigiameti juhiks ja minister on poliitline ametikoht ja need tegevused püsivad lahus. Eesti on väike ja nii see tõepoolest on," tõdes Laid.