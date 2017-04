Vabaerakond valib pühapäeval esimeheks Artur Talviku

Senine esimees Andres Herkel ütles ERR-ile, et midagi hullu ainult ühe inimese kandideerimine ei tähenda. "Meil on valimised igal aastal olnud ja ju see on hinnang sellele," ütles Herkel.

Aseesimees Monika Haukanõmm ütles, et vaid Artur Talviku kandideerimine näitab, et uue esimehe osas on juba konsensus olemas. "See räägib sellest, et paljuski on omavahel kokku lepitud, millist juhti me tahame. Me ei hakka näiliselt tekitama kahe või kolme kandidaadi vahel vastuseisu," lausus ta.

Juhatuse liikme kohale kandideerivad Ain Ostra, Andres Ammas, Andres Herkel, Ants Erm, Elo Lutsepp, Eve Viidalepp, Heli Künnapas, Inna Rose, Jaanus Ojangu, Kaul Nurm, Liisa Ojangu, Silver Liiv, Tarmo Kaldma, Tõnu Teeveer, Urmas Heinaste, Urmas Ott ja Vahur Kollom.

Aukohtu liikme kohale kandideerivad Aimar Altosaar, Eino Muruste, Hanno Kirschfeldt, Jaak Vackermann, Jako Kull, Katrin Hauk, Lembit Tuur ja Taavi Simson. Revisjonikomisjoni kandidaadid on Allar Viik, Andrei Pozdnjakov, Raivo Olmet ja Urmet Külaots.

E-hääletusel andis oma hääle 94 vabaerakondlast, ehk iga seitsmes liige.