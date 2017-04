Kunstiakadeemia endisele platsile kerkib 30-korruseline kõrghoone

Viru Keskuse vastas, endisel kunstiakadeemia (EKA) asukohal laiub juba mitu aastat tasuline parkla - uue õppehoone ehitamise tuhinas lammutati vana maja maha, ent ühe naaberkrundi elumaja elaniku vastuseisu tõttu EKA EL-i rahastust ei saanud ning ülikool jäi aastateks kodutuks.

Nüüd kerkib EKA kavandatud 16-korruselise õppehoone asemele 30-korruseline äri- ja eluhoone - EKA uuele hoonele varem väheneva päikesevalguse tõttu vastuseisu avaldanud naaber kaks korda kõrgema maja vastu protestinud pole.

Neljapäeval avalikustas Tallinn Tartu maantee ja Laikmaa tänava nurgale, Kompassi asumisse plaanitava uue hoone detailplaneeringu. Planeeritav kinnistu jääb osaliselt Tallinna vanalinna muinsuskaitseala kaitsevööndisse ja asub vanalinna vaatesektoris.

Ehkki ümbruskonnas on valdavalt 5-6-korruselised korterelamud, kinnitati detailplaneeringus uue äri- ja eluhoone lubatud kõrguseks 30 maapealset korrust, millele lisandub kaks kuni kolm maa-alust korrust. Detailplaneeringu seletuskirjast selgub, et tulenevalt lähialast on sobiv planeerida kinnistule äri- ja elamufunktsioon, et toetada ala ööpäevaringset kasutust. Samuti on seletuskirja kohaselt oluline tekitada juurde esimesel ja teisel korrusel asuvaid tänavaruumi avanevaid äripindu, et tagada jalakäijatele huvitav ja mitmekülgne linnaruum.

Kuni 119-meetrine kõrghoone

A. Laikmaa 11 / Tartu mnt 1 kinnistu valdaja OÜ City Plaza korraldas 2015. aasta lõpus kolme kutsutud osavõtjaga arhitektuurikonkursi, mille tulemused esitati Tallinna linnaplaneerimiseametile 2016. aasta alguses. Arhitektuursete lahenduste autorid on OÜ Alver Arhitektid, Allianss Arhitektid OÜ Inga Raukas, Tarmo Teedumäe ja Ivan Sergejev ning OÜ Tiit Trummal Arhitektid Tiit Trummal. Kõik kolm esitatud eskiisi pakkusid välja 30-korruselise hoone.

Kvartalis on vaba ehituslikku brutopinda üle 63 000 ruutmeetri, kõik kolm eskiislahendust jäävad alla selle. Kõige enam - üle 48 000 ruutmeetri - kasutaks maapealsest brutopinnast Tiit Trummali eskiis. Teised kaks eskiisi jäävad 35 000 ruutmeetri ümbrusesse.

Nii Alver Arhitektide kui Allianss Arhitektide kavandatud hoonete kõrgus on 110 meetrit, Tiit Trummali eskiis näeb hoone kõrguseks ette 119 meetrit. Maast kasutataks ärifunktsiooniks 75-100 protsenti, elamumaa moodustaks seega kuni veerandi maakasutusest.

Jalakäijate tunnel kaoks

Parkimiskohad on paigutatud maa-alustele korrustele või hoone sisemusse. Planeeringuga tehakse ettepanek Gonsiori tänava jalakäijate tunneli sulgemiseks ja ülekäigu rajamiseks uue kõrghoone ja Tallinna Kaubamaja vahele.

"Tegemist on Tallinna kesklinnaga ja jalakäijate tõrjumine autoliikluse ees ei ole põhjendatud. Selline lähenemine linnaruumile ei too kaasa selle kvaliteedi tõusu ning soodustab edasist autostumist. Piirkond peab olema elav kaubandus ja äripiirkond, kus on ulatuslik elamisfunktsioon koos elava tänavaruumiga," seisab põhjendusena detailplaneeringu seletuskirjas.