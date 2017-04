Tallinnas tuleb mere äärde planeeritud rahvusooperi maja asemele tankla

Tallinnas mere äärde planeeritud rahvusooperi maja asemele tuleb bensiinijaam. Linnavalitsuse sõnul tehakse vahetus Circle K-ga, et saada endale linnahalli juures olev bensiinjaama krunt.

Kui veel mõni aeg tagasi võrreldi Tallinnat Sydneyga, et Tallinna sadama ja Russalka vahelisele alale, otse mere äärde võiks tulla uus rahvusooperi maja, siis tänaseks on see mõte maha maetud ja sinna ei planeerita ka ühtegi teist kultuuriastust või muud avaliku kasutusega hoonet, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Me küsisime eelmisel aastal rahvusooperi käest, kas nad näevad seda ala ka edaspidi rahvusooperi uue võimaliku asukohana ja nemad seda ei näinud. Sel hetkel tulnud infost ei näinud ka meie vajadust seda n-ö enda jaoks kinni pidada," selgitas kultuuriministeeriumi kunstide asekantsler Hillar Sein.

Sellest tulenevalt on jäänud Tallinna linnavalitsusel otsustada, mida selle krundiga mere ääres teha, kui sinna ooperimaja ei tule. Sinna planeeritakse hoopis bensiinijaam.

"Põhimõtteliselt on, jah, tegemist pikkade läbirääkimistega ja nende tulemusel on leitud koht, mis rahuldab nii linna kui ka Circle K-d, et bensiinijaam linnahalli juurest ära kolida," ütles Tallinna linnapea kohusetäitja Taavi Aas.

Tegemist on vahetuskaubaga, kus Circle K annab linnahalli bensiinijaama maa linnale ja saab vastu krundi otse mere ääres, kohe planeeritava Reidi tee sadamasse mahasõidu juurde. See on hea linnaruumi eest võitlejad juba kurjaks ajanud.

"Siin on võimalus teha midagi maailmakuulsat, midagi fantastilist, midagi euroopalikku, kaasaegset. Ma ei räägi ainult sellest konkreetsest krundist, vaid kogu mereäärest. Selles mõttes on väga kurblooline, kui mingi bensujaam või kabanossiputka siia tekib," kommenteeris urbanist Teele Pehk.

Taavi Aasa sõnul võib bensiinijaamaga arvestada ka Reidi tee ääres, tulevasel promenaadil või kergliiklusteel jalutaja. Seda võib võtta kui avalikku ruumi.

"See bensiinijaama asukoht on mõeldud ka selliselt, et seal oleks ka kergliiklejate teenindus, et oleks tualetid ja toitlustusvõimalus," ütles Aas.

Tema sõnul pole linn lõplikult maha matnud ka võimalust ehitada rekonstureeritava linnahalli juurde, praeguse bensiinijaama asemele tulevane linnavalitsuse hoone.

Kultuuriministeerium kavatseb mereäärset ala planeerivatele asutustele saata pöördumise, et ala peaks olema avalikus kasutuses, hoolimata sellest, et sinna ooperimaja ei tule.