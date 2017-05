Roose esitab ERR-i juhatusse Lillenbergi, Sarve, Rõõmuse ja Oru

“Soovisin algusest peale lähtuda kehtivast ringhäälinguseadusest, mis täna eeldab viieliikmelist juhatust. Tulenevalt sellest, aga veelgi enam organisatsiooni hetkevajadustest, jagasin vastutusalad nelja valdkonda: finantsid, tehnoloogia, produktsioon / toimetused ning programmid. Need inimesed on minu vaates parim võimalik meeskond, kes antud valdkondi parimal viisil katta suudab,” selgitas Roose kirjas ERR-i töötajatele. “Loodan väga, et nõukogu enamus nõustub minu ettepanekuga.”

Ringhäälingunõukogu koguneb teisipäeval.

Praegu kuuluvad ERR-i juhatusse esimees Margus Allikmaa, Ainar Ruussaar ja Joel Sarv.

Oru oli pikka aega Kanal 2 ja teiste Eesti Meedia tele- ja raadiojaamade juht. Sarv kuulub finantsjuhina ERR-i juhatusse. Lillenberg on ERR-i internetipõhiste teenuste ja infotehnoloogia arendusdirektor. Rõõmus on Vikerraadio peatoimetaja.