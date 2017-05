Savisaare nõunikud on jätkuvalt linna palgal

Kuigi Edgar Savisaare Tallinna linnapea ametist kõrvamisest möödub sügisel juba kaks aastat, jätkab linnapea büroos tööd kümme Savisaare tarvis palgatud inimest. See tähendab, et abilinnapeana linnapea ülesandeid täitval Taavi Aasal on kokku 15 abi, referenti ja nõunikut.

Linnapea büroos on kokku kümme kohta, referendi koht on vaba, kaks nõunikku on ametis poole kohaga. Tähtajatu on linnapea abi leping.

Taavi Aasa büroos on kokku viis töötajat, üks nõunik on ametis poole kohaga. Tähtajatud on abilinnapea abi ja konsultandi lepingud.

15 töötajast kuulub äriregistri andmetel Keskerakonda kümme inimest, sealhulgas linnapea büroo autojuht. Üks abilinnapea büroo ametnik on Reformierakonna liige.

Linnapea büroos on avalikkusele tuntud inimestest palgal Moonika Batrakova, Jüri Kuuskemaa, Juhan Paadam ja Linnar Priimägi.

Batrakova brutopalk oli möödunud aastal 2225 eurot, Kuuskemaal 1480, Paadamil 1870 ja Priimägil 1600. Eelnimetatutest on erakondlik kuuluvus vaid varem Savisaare lähimaks abiliseks peetud Batrakoval, kes kuulub Keskerakonda.

Batrakova ametijuhendis on kirjas, et tema tööks on linnapea nõustamine töös tõusetuvate küsimuste lahendamisel. Kuuskemaa ametijuhend näeb ette linnapea nõustamise Tallinna ajaloo ja kultuuri valdkonnas, Paadamil UNESCO Maailmapärandi Nõukogu, Tallinna televisiooni ja muudes kultuuriga seonduvates küsimustes. Priimägi saab palka selle eest, et nõustab linnavalitsuse liikmeid ja linna ametiasutusi organisatsiooni imagoloogilistes küsimustes.

Lisaks on oma bürood abilinnapeadel Kalle Klandorfil, Mihhail Kõlvartil, Merike Martinsonil, Arvo Sarapuul ja Eha Võrgul kokku 17 töötajaga.

Linna avalike suhete teenistuses ja Raepressis on tööl 11 inimest. Ajalehtede Pealinn ja Stolitsa toimetustes on kokku 19 ajakirjanikku-toimetajat.