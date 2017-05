Hiina päikesepaneelide tootja soovib läbi Eesti liikuda Euroopa turule

Soodsa investeerimiskeskkonna puhul kaaluks Trinasolar Ida- ja Kesk-Euroopa turgudele liikumiseks tootmise Eestisse toomist, ütles teisipäeval toimunud Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoja korraldatud kohtumisel Hiina ettevõtte brändijuht Colin Yang BNS-ile.

"Olles globaalne ettevõte, siis ei asu meie tootmine ainult Hiinas vaid ka teistes maailma paigus. Kui ärikeskkond on investeerimiseks hea, siis on ka tootmise lokaliseerimine võimalik ja Eestis tootmine on üks võimalustest. Kaubandus-Tööstuskoja antud ülevaade kohalikust ärikeskkonnast jättis meile väga hea mulje," sõnas Yang.

Kuna ettevõte usub, et Ida- ja Kesk-Euroopa on arenevad turud, siis otsitakse Yangi sõnul kohalikke partnereid, kes oleks huvitatud nende pakutavatest fotoelektrilistest toodetest, kuid samas on ettevõte huvitatud ka koostööst kohalike paigaldusettevõtete ja päikeseenergia tootjatega, kes on soovivad arendada täiemahulisi päikeseenergiaprojekte.

Trina Solar Ltd Co on asutatud aastal 1997 ning noteeritud New Yorki börsil 2006. aastal. Ettevõtte müüdud päikesepaneelide energia kogumaht on ületanud 21 gigavatti ja ettevõte osa on 10 protsenti globaalsest fotoelementide turust, millega ollakse suurim päikesepaneelide tarnija maailmas.

2015. aastast laiendas Trinasolar oma tootmist avades tehased Tais, Malaisias, Vietnamis ja Hollandis.