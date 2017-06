Arhitektid ja muinsuskaitsjad Viru hotelli ümberehitust ei toeta

Viru Keskus algatas arhitektuurivõistluse, millega soovib parandada keskuse fassaadide funktsionaalsust, rajades tänavakorrusele eraldi sissepääsudega ärid, lammutada ja ehitada hotelli madalama osa asemele kaks-kolm korrust restoranide, konverentsiruumide, spordi- ja ööklubide alaks ning laiendada madalamat osa kolmandiku võrra Tammsaare pargi poole, krundi piirini. Nii loodab hoone oma netopinda suurendada.

Kugi Viru hotell ei kuulu muinsuskaitse alla, mis annabki keskusele võimaluse seda ümber ehitada, asuvad nii keskus kui hotell siiski vanalinna muinsuskaitsevööndis, mistõttu peavad ümberehitustöödega säilima vaatekoridorid. Ehkki arhitektuurikonkursi lähtedokument mainib, et hooned asuvad muinsuskaitsevööndis, rõhutatakse ka seda, et kompleks ise muinsuskaitse alla ei kuulu.

Muinsuskaitsjate ja arhitektide liidu hinnangul Viru Keskus oma lähtedokumendis nendest piirangutest aga ei hooli, mistõttu ei ole arhitektide liit (EAL) dokumendile oma kooskõlastust andnud.

EAL-i president Katrin Koov tunnistas, et Viru Keskuse kolmapäevane pressikonverents, kus arhitektuurikonkursi korraldamist tutvustati, tuli neile väga ootamatult. Samal ajal, kui ajakirjanikele pressikonverentsil tulevasest linnasüdamest ja muutunud Viru Keskusest ning hotellist räägiti, istus koos aga ehitismälestiste ekspertkomisjon, kes muuhulgas sellesama Viru hotelli ümberehituse küsimust arutas. Noodid olid kriitilised.

"Viru Keskus esitas meile arhitektuurikonkursi tingimused kooskõlastamiseks, aga seda me ei teinud. Meid ei ole ka konkursi ettevalmistustöödesse kaasatud," on Koov asjade arengu suhtes kriitiline. "Kindlasti tahame protsessi sekkuda. Sellisel kujul me ei poolda Viru hotelli ümberehitamist. Enne tuleks ekspertidega läbi rääkida, mida on võimalik teha ja mis mahus."

Koov toob eeskujuks koostöö Tallinna Kaubamajaga, kes on juba kaks aastat oma plaane arhitektide liiduga arutanud ja kooskõlastanud. Samas ei ole Viru Keskusel otsest kooskõlastuskohustust, tegemist on pigem hea tava ja kirjutamata reegliga.

Modernistlik maamärk

"Arhitektide liit toetab Viru hotelli kaitse alla võtmist."

Koovi sõnul peab EAL vajalikuks koostada Viru hotellile kui olulisele 20. sajandi modernistliku arhitektuuri maamärgile muinsuskaitse eritingimused. Lähiajal plaanib liit saata muinsuskaitseametile ka kirja sellesisulise ettepanekuga.

"EAL toetab Viru hotelli kaitse alla võtmist," põhjendab Koov.

Ka muinsuskaitseameti mõtted liiguvad selles suunas, et Viru hotell võib vajada kaitset. Hotell pärineb ajastust, millest väga vähesed hooned on siiani muinsuskaitse alla võetud - näiteks Linnahall. Algselt muinsuskaitse alla võetud legendaarne ilma akendeta omaaegne valuutapood Turist Tartu maantee alguses aga vabastati kohtu otsusega muinsuskaitse alt. Lähiajal peaks muinsuskaitse nimekirja lisanduma ka rahvusraamatukogu.

Muinsuskaitseameti ehitismälestiste peainspektor Triin Talk peab probleemiks seda, et Viru hotelli on varem juba ümber ehitatud, mistõttu ei ole see enam terviklik.

"Ainus, mis alles on, ongi vanalinna poolt ja Tammsaare pargi poolt vaadeldav fassaad. Kui neid mahte on vaja kuidagi päästa selle eest, et neid täielikult moonutatakse, siis võib ka kaitse alla võtmist kaaluda," möönab Talk, lisades, et ta loodab tulemuslikku koostööd ilma keeldude-käskudeta saavutada.

"Koostööd on alustatud, omanik ise oli huvitatud, et ehitismälestiste ekspertnõukogu teemat arutaks, vaataks võistlustingimusi ja annaks tagasisidet muinsuskaitse lähtetingimustele," kinnitab Talk. "Viru hotell otseselt mälestis ei ole, aga see on vanalinna kaitsevööndis, kus peab olema tagatud kena vaade vanalinnale. Neid vaateid peaks kindlasti arvesse võtma, aga praegu see ei ole väga hästi analüüsitud ja need mahud näivad olevat liiga suured," võtab Talk probleemi kokku.

Tallinna muinsuskaitsjad äraootaval seisukohal

Tallinnas eraldi muinsuskaitseametit enam ei ole, nüüdsest kuulub muinsuskaitseosakond linnaplaneerimise ameti koosseisu, linna peaarhitekti alluvusse. Viru Keskuse ümberehitusplaanide tutvustamist viis kolmapäeval muuhulgas läbi ka linna peaarhitekt Endrik Mänd. Samas aga kõik linna muinsuskaitsjad arhitektuurikonkursi tingimustega kursis ei ole ning seisukohta enne peaarhitektiga kooskõlastamist avaldada ei soovi, et mitte oma leivaisaga vastuollu minna.

"Ametlikku seisukohta meil veel ei ole," kõlas seetõttu linna muinsuskaitsjate vastus ERR.ee-le.