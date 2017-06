Urmas Sõõrumaa pürgib Tallinna volikokku

Sõõrumaa rääkis ERRi raadiouudistele, et otseselt valimisliidust oleks praegu rääkida natuke ennatlik.

"Lihtsalt olen Jüri Mõisa eeskujul otsustanud enda elukogemust ja vanust arvestades osaleda kohaliku elu kujundamisel kaasa rääkimises. Kuna elan Tallinna linnas, oleks minu puhul see Tallinna volikogu. Ja tahaks oma isikliku algatusega natuke proovida seda eestlase põhiomadust muuta või kallutada, et valime endale täna juhid ja hakkame kohe homme ise kiruma," selgitas ta otsust.

Oma programmi või suuna kohta märkis ärimees, et ettevõtjana on ta küllap paremsuunaline, kuid tal on ka piisavalt sotsiaalset tunnetust.

"Ühiskonnas on kindlasti inimesi, kes, motiveeri neid, kuidas tahad, hakkama ei saa ja neid tuleb aidata. On suur osa inimesi, kes tahab head keskkonda ja saavad seal hästi hakkama. Siis on osa inimesi, kellele tee takistusi, palju tahad, nad ronivad ikka kuskilt august välja, tõusevad püsti ja saavad jälle hakkama. Nii et mina sellise parempoolse mõtteviisi esindajana kindlasti arvestan kõikide ühiskonna olemuste ja vajadustega," sõnas Sõõrumaa.

"Olümpiakomitee juhi sõnul võiks linnas olla asjaajamine kiirem ja paindlikum ning sellesse tuleks rohkem kaasata kogemusega tegusate inimeste arvamust."

Ta lisas, et kehastab end mõnes mõttes Tallinna kesklinna varivanemaks ja tahab, et kesklinnas oleksid asjad hästi planeeritud ning kiiresti, ladusalt aetud.

"Et meie laevade pealt tulevad turistid, kes tulevad eelkõige Skandinaavia poolt ja on toonud pikka aega sealt meile värsket õhku ja uut mõtteviisi, saaks siin ladusalt ja mõnusalt käia, tunneks ennast mõnusalt. Ei peaks ronima üle kolme rea, teise kolme rea, oma elu ohtu seades lume ja lörtsiga. Aga tore, et nad siin käivad. See on ainult üks nüanss, linnal on ka muid tegemisi," rääkis Sõõrumaa.

Olümpiakomitee juhi sõnul võiks linnas olla asjaajamine kiirem ja paindlikum ning sellesse tuleks rohkem kaasata kogemusega tegusate inimeste arvamust. Ta selgitas, et tegus inimene ei tähenda tema jaoks ainult edukat ettevõtjat, vaid ka arsti, arhitekti, advokaati, kunstnikku ja muu hulgas ka ettevõtjat.

"Kindlasti ei peaks nad olema otsese ametnikuna juhtimise juures, aga pika visiooni kujundamisel peaks nad saama sõna kaasa öelda," tõdes ärimees.

Oma lähemate liitlaste nimesid ei soovinud ta avaldada. Sõõrumaa sõnul on tal olnud juttu kümmekonna inimesega, aga tal pole õigust nende nimel rääkida.

Ettevõtja Jüri Mõis on lubanud sügisel valimistel kindlasti kandideerida, kuid ei ole otsustanud, millise erakonna nimekirjas seda teha ning kaalub ka valimisliidu moodustamist.