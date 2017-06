Rahvusvahelise küberrünnaku tõttu on kõik Ehituse ABC poed suletud

Ulatuslik rahvusvaheline küberrünnak, mis sai alguse nädala algul, on jõudnud otsapidi ka Eestisse: Ehituse ABC kõik poed on täna suletud, kuni küberrünnakust häiritud süsteemid taas tööle saadakse.

Ehituse ABC finantsjuht ja juhatuse liige Anton Kutser ütles Delfile, et praegu on prioriteet number üks klientidega suhelda ja poed taas tööle saada.

"Mitmeid teisi rahvusvahelisi kontserne on küberrünnaku raames rünnatud. Selle probleemiga tegeletakse hetkel. Oleme lokaliseerinud arvutisüsteeme, et kaitsta andmekaitse süsteeme. Küberrünnaku tagajärgedega tegeletakse. Number üks prioriteet on hetkel klientide teenindus. Nii kiiresti kui saame probleemid lahendatud, hakkame kliente teenindama. Hetkel on kõik Ehituse ABC poed suletud," selgitas Kutser.

Riigi infosüsteemi ameti osakonnajuhataja Klaid Mägi ütles, hommikul ERR-i raadiouudistele, et hetkeseisuga on andmed ühe Eestis nakatada saanud ettevõtte kohta, avaldamata seejuures ettevõtte nime.

"Nendel suurt kahju see tekitanud ei ole. Isegi kui on mõned tööjaamad krüpteeritud, siis see ei ole ettevõtte tööd kuidagi seganud ja sellest ei ole suurt kahju ettevõttele olnud," lausus ta.

Mägi märkis, et sajaprotsendiliselt ei olegi võimalik end antud rünnakute eest kaitsta. "On täiesti tavapärane, et aeg-ajalt mõni arvuti saab nakatada. Eelkõige muud ettevõtte sisesesed protsessid peavad tagama selle, et kahjusi ei ole. Ehk andmed peavad olema korralikult varundatud," rõhutas Mägi.

Mägi rääkis veel, et antud ettevõte on rahvusvahelise ettevõtte filiaal Eestis. "Meil ei ole veel täpset analüüsi, kuidas need asjad pihta said, kas need tulid läbi emafirma või nad on siit Eestist kuidagi saanud nakatada."

Eestis langes rünnaku ohvriks langenud ka uuringufirma Kantar Emor, mis kuulub samuti rahvusvahelisse kontserni.

Teisipäeva pärastlõunal tabas WPP firmasid küberrünnak, mille tõttu sulges WPP võrku kuuluv Kantar Emor oma arvutisüsteemid. Emori e-teenuste kasutamine on hetkel häiritud. Olukord loodetakse lahendada tänase päeva jooksul, teatas ettevõte.

´"Küberrünnak ei puudutanud ühtegi Kantari firmat – meie ega meie klientide andmed pole kordagi ohus olnud," selgitas Emori juht Karin Niinas.

WPP plc, (Wire and Plastic Products) on rahvusvaheline reklaami ja avalike suhete ettevõte, mille peakontor asub Londonis. WPP-le kuulub hulk reklaami, avalike suhete ja turu-uuringute firmade võrgustikke, näiteks Grey, Burson-Marsteller, Hill & Knowlton, JWT, Ogilvy & Mather, Kantar, Young & Rubicam ja Cohn & Wolfe.