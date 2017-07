Setude kuningriik laienes nädalavahetusel Siberisse

Traditsiooniline setu paraad toimus esmakordselt kodumaast viie tuhande kilomeetri kaugusel, keset Siberit, Krasnojarski krais, Haida Külas.

"Tegelikult see on Setomaa ja Eesti jaoks väga tähenduslik ja ajalooline moment, sest kodusetod on tulnud külla Siberi setodele, Haidaki külla, oma õdedele ja vendadele, kes rohkem kui sada aastat tagasi Setomaalt siia tulid. Ja täna me siis peame siin Seto kuningriiki Siberis," selgitas Seto ülemsootska Aarne Leima.

Setumaalt tuli kohale mitmekümneliikmeline delegatsioon. Kavas olid rahvalaulud ja -tantsud ning ühislaud. Siberi setud püüavad hoida oma kultuuri samamoodi kui nende õed ja vennad Eestis, aga Venemaal ei ole see lihtne.

"Ei ole eriti raske oma kultuuri säilitada. Kodus räägitakse seto keeles. Aga teiselt poolt on raske ka, sest koolis on kõik vene keeles, ümbruskond on ka venekeelne, eriti linnas. Siis on küll raske," põhjendas Haida küla setu ansambli „Lill" liige Marina Andrejeva.

Aga isegi Krasnojarskis, kus elab üle miljoni inimese, ei unusta setud oma juuri. Hea näide sellest on Sergei, setu keeles Sergo, ja tema poeg Nikanor.

"Käisin eelmisel aastal Eestis, Obinitsas. Ja me proovisime karmoškat mängida, vaatasime, kuidas tüdrukud mängivad, suured ja väikesed. Ja kui koju tulime, siis lihtsalt ostsime karmoška ja koos pojaga hakkasime sellel mängimist õppima. Arvutis on ju videotunnid. Nüüd mängime, mida oleme selle aastaga õppinud," ütles Siberi setu Sergei.

"Kui käisime Eestis, avaldas muljet, et minu vanuses noored mängivad jalgpalli või midagi taolist, mängivad karmoškat, tegelevad mingi loomingulise tegevusega. Mulle meeldis, kuidas nad mängivad ja ma tahtsin ka proovida," rääkis Sergei poeg Nikanor.

Aga luua oma pere, kus koduseks keeleks oleks setu keel, on muidugi raskem kui karmoška-mängu õppida. Siberi setude noor põlvkond vaatab tulevikku siiski lootusrikkalt.

"Ma usun, et kultuur peab püsima. Aga praegu on väga raske leida siin, Venemaal, puhastverd setosid," kurtis Haida küla elanik Uljana. Samas oli tal ka lahendus kohe välja pakkuda: "Minna Eestisse ja otsida!"

Uljana usub, et see Eestist leitud setu siis juba ka Krasnojarskisse kaasa tuleks.