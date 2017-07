Tervitamist Stenbocki maja õuel ja kohtumise algushetki sai ERR-i uudisteportaalis jälgida otseülekandes. Varem kavas olnud peaminister Ratase kohtumisejärgne pressikonverents jäi ära. Küll aga andis Eesti valitsusjuht intervjuu kella 18.30 ajal "Aktuaalse kaamera" otselülituses.

Pence suundus pärast kohtumist tagasi hotelli.

Ratas "Aktuaalsele kaamerale": rääkisime ka raketisüsteemist Patriot

Jüri Ratas ütles intervjuus "Aktuaalsele kaamerale", et raketisüsteemide Patriot Eestisse paigutamisest oli juttu, kuid täpsest kuupäevast ei räägitud.

Küsimusele, milline sõnum Pence'il oli, vastas Ratas järgnevalt: "Kõigepealt kohtumine oli töine, väga konkreetne, aga ma ütleks ka, et soe ja sõbralik. Aga põhisõnumid - mõlema poolt - oli see, et nii Eesti kui Ameerika Ühendriigid on aktiivsed liitlased NATO-s. Meie jaoks on oluline julgeolekuaspekt, meie jaoks on oluline koostöö nii küber- kui ka digitaallahendustes. Ja me rääkisime loomulikult ka Eesti ja Ameerika Ühendriikide vahelisest suuremast suhtes majanduse ja ettevõtluse alal."

"Palju on räägitud sellest, et Eestisse võiks alaliselt tulla Patriot-raketisüsteem. Kas sellest ka täna räägiti ja kas see võiks tulla näiteks Zapadi ajal Eestisse?" küsis ERR-i ajakirjanik Maria-Ann Rohemäe.

"Sellest räägiti täna. Eraldi konkreetselt, et millal ta tuleb, sellest juttu ei olnud. Küll oli juttu lähenevast militaarõppusest Eesti piiri taga - ehk Zapadist - ja sellest, kuidas Eesti ja Ameerika Ühendriigid ning ka NATO seda monitoorivad ja informatsiooni vahetavad," selgitas peaminister.

"Kas see tähendab seda, et Patriot süsteem tuleb?" täpsustas Rohemäe.

"Sellest oli juttu. Ei olnud sellist lauset, et see tuleb selleks päevaks ja selleks kuupäevaks. Aga ma arvan, et see koostöö siin regioonis regiooni riikide vahel nii merel, õhus kui maal on oluline," märkis Ratas lõpetuseks.

"Aktuaalse kaamera" kella 18.30 saate uudis täismahus:

Ratas: USA roll Eesti ja Euroopa julgeoleku tagamisel on asendamatu

Peaminister Jüri Ratas, välisminister Sven Mikser ja kaitseminister Jüri Luik arutasid kohtumisel Ameerika Ühendriikide asepresident Mike Pence`iga koostööd julgeoleku- ja digivaldkonnas ning rõhutasid Euroopa Liidu ja USA vahelise hea koostöö jätkumist, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo pressiteates.

"NATO kollektiivne heidutus- ja kaitsehoiak Balti regioonis on tugevnenud ning USA-l on nii meie lähipiirkonna kui ka kogu Euroopa julgeoleku tagamisel asendamatu roll," ütles Ratas. "Oleme samu väärtusi jagavad riigid, kellel on tugev side ja hea koostöö ning oleme tänulikud USA-le nende panuse eest Euroopa julgeolekusse. USA administratsiooni otsus suurendada Euroopa heidutusinitsiatiivi finantseerimist 1,4 miljardi dollari võrra on märkimisväärne."

Ratas rõhutas kohtumisel, et Eesti ei oota pelgalt abi vaid panustab julgeolekusse ka ise – Eesti kaitsekulutused on 2,17 protsenti sisemajanduse koguproduktist (SKP), me tugevdame iseseisvat kaitsevõimet ja piirijulgeolekut ning panustame terrorismivastasesse võitlusesse ja rahutagamisoperatsioonidesse koostöös oma liitlastega.

Peaminister tutvustas asepresident Pence`ile Eesti avaliku sektori digilahendusi, mis on olnud Eesti majanduskasvu mootoriks. Samuti arutati võimalusi süvendatud koostööks nii digivaldkonnas kui ka küberkaitses. Ratas märkis, et Eestil ja USA-l on hea koostöö küberjulgeoleku valdkonnas ning tõdes, et ühised õppused ning info- ja ekspertide vahetus on võimalus seda veelgi tihendada.

Lisaks rääkisid peaminister ja asepresident Euroopa Liidu ja USA koostööst. "Eesistujariigina tahame kindlasti panustada transatlantiliste suhete tugevdamisse ja selle raames rahvusvahelise kaubanduse arendamisse ning võitlusesse terrorismi ja küberohtudega," lausus Ratas. "Euroopa Liidu ja USA vahelise vabakaubandusleppega edasiminek oleks strateegiliselt oluline nii USA-le kui Euroopale."

Videokokkuvõte Pence'i külaskäigust Stenbocki majja:

First stop in Estonia was meeting with Prime Minister Jüri Ratas, who walked me through the historic Stenbock House in Tallinn. #VPinEurope pic.twitter.com/cODFBMtQVs — Vice President Pence (@VP) July 30, 2017

USA asepresident viibib Tallinnas ka esmaspäeval, mil ta osaleb koos president Kersti Kaljulaiuga küber- ja innovatsiooniteemalisel ümarlaual.

Seejärel kohtub Pence Kadriorus kolme Balti riigi presidentidega ja osaleb seejärel pressikonverentsil.

Enne Eestist lahkumist kohtub Pence kaitseväe juhataja kindral Riho Terrasega ning peab kõne Eesti kaitseväelastele ja siia saadetud NATO lahingugrupi sõduritele.

Pence'iga on visiil kaasas tema abikaasa Karen, kes külastab esmaspäeval Põhja-Eesti regionaalhaigla psühhiaatriakliinikut ja kohtub Eesti kunstiterapeutidega.