Õhuvägi saab USA-lt kaks transpordilennukit

Kaitseinvesteeringute keskus allkirjastas veebruaris Ameerika Ühendriikide valitsuse ja Eesti valitsuse vahelise lepingu, millega Eesti saab EDA programmi kaks transpordilennukit, ütles keskuse pressiesindaja.

Tegemist on valitsuste vahelise tehinguga, millega Eesti saab kingitusena kaks transpordilennukit M-28/C-145a väärtusega kokku kuus miljonit USA dollarit, tingimusel, et Eesti kannab kulud, mis on vajalikud Euroopa lennuohutusnõuetele vastavusse viimiseks ja Eestisse transportimiseks.

Poolas valmistatud lennukid on valmistatud 2009 aastal ning olid seni konserveeritud. Lennukid on heas tehnilises seisukorras, praegu on käimas nende lennueelne ülevaatus, sõnas pressiesindaja. Lennukid jõuavad Eestisse järgmisel aastal.

Lennukid vahetavad välja seni õhuväes kasutusel olnud transpordilennukid An-2.

2014. aasta lõpus teatas kaitsevägi, et Eesti õhuvägi võtab 2015. aastal kasutusse kaks USA-lt saadavat sõjaväe kerget transportlennukit Sherpa C-23B+. Möödunud aastal otsustas õhuvägi Sherpadest siiski loobuda. Analüüsist selgus, et kuigi Sherpade ostuhind oleks olnud sümboolne, oleks lennukite ülalpidamine kujunenud liiga kalliks.

Ka vajab M-28 õhkutõusmiseks lühemat rada kui Sherpa, seega on lennuk võimeline maanduma ka Eesti väikestel ja pehme kattega lennuväljadel. Erinevalt 25 aasta eest tootmisest maha võetud Sherpast on M-28 tänaseni tootmises, mis tähendab, et nende varuosad on saadaval ning lennukite hooldus ja ülalpidamine seega odavam.

Eesti õhuvägi kasutab kergeid transpordilennukeid taktikaliste õhutulejuhtide ja sihitajate treeninguks, vaatluslendudeks, meditsiinilise evakuatsiooni lendudeks, õhudessandi kohaletoimetamiseks ning mitmesugusteks muudeks kaitseväele vajalikeks transpordilendudeks nii Eestis kui ka väljaspool.