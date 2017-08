Scaramucci: Valges Majas on inimesi, kes soovivad Trumpist vabaneda

Valge Maja endine kommunikatsioonijuht Anthony Scaramucci ütles pühapäeval intervjuus ABC Newsile, et Washingtonis on tööl hulgaliselt inimesi, kes töötavad teadlikult president Donald Trumpi vastu ning üritavad teda ametist lahti kangutada. Scaramucci sõnul on selliseid töötajaid ka Valges Majas.

Scaramucci rääkis ABC Newsiga esimest korda pärast seda, kui ta juuli lõpus pärast vaid kümnepäevast karjääri vallandati.

Vallandamine järgnes Scaramucci vestlusele New Yorkeri ajakirjanikuga, mille raames ta roppusi kasutas ning oma kolleegide - näiteks tollase Valge Maja personaliülema Reince Priebusi ja poliitikastrateeg Steve Bannoni - kohta halvasti ütles. Scaramucci on oma kõnepruuki hiljem üritanud põhjendada väitega, et tema arvates polnud vestlus ajakirjanik Ryan Lizzaga mõeldud avalikustamiseks. Lizza on aga korduvalt rõhutanud, et Scaramucci ei öelnud telefonikõne jooksul kordagi, et nende jutt oleks kuidagi nn off the record.

ABC Newsi saates ajakirjanik George Stephanopoulosega rääkis Scaramucci aga olukorrast võimukoridorides.

"See, mis Washingtonis praegu toimub... on see, et president ei esinda poliitilist eliiti ning seega on mingil põhjusel need inimesed otsustanud, et nad tahavad ta välja visata," selgitas endine kommunikatsioonijuht.

"Ma arvan, et Washingtonis on elemente, sealhulgas ka Valges Majas, kes ei aita just presidendi huvidele või plaanidele kaasa," nentis Scaramucci.

Kui Scaramuccilt küsiti selliste inimeste nimesid, vastas ta, et ta on juba "mõningaid nimesid nimetanud" ning et strateegilised muudatused on paika pandud.

Scaramucci lisas, et president peaks oma meeskonda tooma juurde rohkem "lojaalseid inimesi", et oma poliitilisi plaane ellu viia.

