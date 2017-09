Ahnuse toel leviv "tasuta lennupiletite kampaania" on pettus

Facebookis levitatav tasuta lennupileteid lubav kampaania on libaloterii, mis kasutab ära jagajate ahnust. Erinevate lennufirmade libalehti kuvav kampaania on ellu kutsutud klikisööda eesmärgil.

Hea uudis on see, et libakampaania lehed ei levita pahavara, ent halb uudis on see, et tasuta lennupileteid keegi ka ei anna.

Klikisöödalehe püsti pannud küberpätid kuvavad Facebookis levitataval kampaanialehel klikkides vastavalt kasutaja geograafilisele asukohale rahvusliku lennufirma piletiloosi reklaami ning meelitavad täitma lihtsat küsimustikku. Loosis osalemiseks tuleb pärast küsimustikule vastamist jagada lehte Facebookis oma sõpradega ning tänada postituses lennufirmat.

Möödunud nädalal, kui libakampaania levima hakkas, reklaamiti esmalt Estonian Airi tasuta lennupileteid, mida inimesed usinalt oma sotsiaalmeediakontol jagasid, ehkki eelmine rahvuslik lennukompanii läks pankrotti 2015. aastal. Nüüdseks on see leht asendatud AirBalticu libalehega.

Vastavalt riigile, kus inimene asub, kuvatakse kas AirBalticu, Norwegian Airlinesi, SAS-i, Finnairi või Ryanairi näilist kodulehte muuhulgas sealses riigikeeles.

"Kui inimene avab lingi, siis ta suunatakse näiliselt lennufirma lehele,

kus teatatakse, et just lehte külastav kasutaja on välja valitud osalema küsitluses, kus vastajatele on mõeldud 332 tasuta lennupiletit. Lisaks kuvatakse vigases riigikeeles teade, et olete üks neist, kes saab omale kaks tasuta piletit, kui vastate kolmele lihtsale küsimusele stiilis "kas olete meiega kunagi reisinud, milline oli teenindus, kas lendaksite meiega veel" ning pärast palutakse jagada seda linki ka oma sõpradega Facebookis ning tänada postituses lennufirmat," kirjeldas riigi infosüsteemi ameti (RIA) intsidentide käsitlemise osakonna CERT-EE spetsialist Sille Laks ERR-ile.

Kahtlust peaks lehekülastajas äratama asjaolu, et domeen pole mitte rahvuslik (nt .ee, .lv, .fi), vaid .us, mis viitab USA domeenile.

Lisaks sellele on kampaaniatekstid grammatiliselt vigased ning faktiliselt valed: kõikide rahvuslike lennukompaniide nn kampaaniasõnum on, et tasuta pileteid jagatakse lennufirma 25. sünnipäeva puhul, ent ükski neist firmadest ei saa tänavu 25, seega aitaks pettust tuvastada ainuüksi lihtne faktikontroll.

Kampaania populaarsus peitub Laksi sõnul selles, et inimesele öeldakse selgelt: olete nende 332 hulgas, kellele on tasuta piletid garanteeritud.

"Tasuta asju jagatakse, kes meist ei tahaks tasuta asju, mille eest muidu vähemalt kolmekohalist summat maksma peaks!" tõdes Laks.

Pettuse õnge on läinud ka kahekordse magistrikraadiga inimesi, sest lennupiletite maksumus on nii suur, et inimese kriitikameel uinub. Pealegi lubab enamik kampaaniaid osalejate vahel loosimisi, ent see kampaania lubab, et tasuta lennupiletid on garanteeritud.

Viirust ei levita, andmeid ei õngitse

Laks ütleb, et antud juhul pole tegemist pahavara ega andmete õngitsemisega, vaid klikisöödaga, mis heausksele kasutajale endale kurja ei tee, ent lehele minna ei tasu sellegipoolest, sest puudub garantii, et küberkurjategijad pahavara sellele hiljem ei lisaks.

Klikisööda eesmärk on koguda lehele võimalikult palju klikke, et see siis hiljem maha müüa - kui kodulehe aadressi muuta, jääb suur külastatavuse number selle taha alles ning otsingumootorid kuvavad seetõttu lehte hiljem esimeste seas.

AirBaltic on oma Facebooki lehel juba külastajaid teavitanud, et tegemist on pettusega ja see libamäng ei ole nendega seotud, ent näiteks Finnairi lehelt sellist infot ei leia.

RIA tegeleb juba mitu päeva sellega, et libalehed suletaks.

"Loodetavasti saab tänase päeva jooksul kõik lehed kinni, et see enam ei ringleks, aga kuna selle lehe majutaja pole Eesti majutusteenuse pakkuja, võtab see tavalisest kauem aega," ütles Laks.

Tasuta jagatavaid Estonian Airi pileteid reklaamivat lehte on RIA andmetel külastanud Eestist 12 289 inimest ning AirBalticu pileteid pakkuvat lehte 7285 inimest. Kui paljud ka küsimustikule vastasid ning Facebookis loosimist jagasid, on veel uurimisel.