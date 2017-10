Eksamitulemused: leia oma kooli tulemused matemaatikas ja eesti keeles

Sel nädalal selgus lõplikult, millised vallad omavahel liituvad ning mis saab uute valdade nimeks. Pärast kohalike omavalitsuste valimisi sel sügisel jõustub haldusreform ning varasema 183 valla asemel jääb järgi 64. Linnade arv väheneb poole võrra ehk 30-lt 15-le. Mis on uute valdade nimed ja kas maakondlik kuuluvus on endine? Seda näeb allolevast otsingust.

Tallinna linnapea Taavi Aas (KE) ja Tartu linnapea Urmas Klaas (RE) lubasid, et uueks valitsemisperioodiks pööratakse tähelepanu tugevalt linnavalitsuse tegemiste läbipaistvusele. Kui oleks võimalik, võiks kiirelt üle võtta Helsingi linna infojagamise mudeli, märkis Taavi Aas. Airi Mikli riigikontrollist on aga KOVide revisjonitöö osas skeptiline.

Eesti keel teise keelena. Parimaid tulemusi näitasid siin Tallinna humanitaargümnaasiumi õpilased: 44 sooritaja keskmine punktisumma on 92 100-st. Järgneb Keila kool (92 punkti), Tallinna Mustamäe humanitaargümnaasium (90 punkti), Sakala eragümnaasium (90 punkti) ja EBS gümnaasium (88 punkti). Selle eksami tegijaid oli kokku 2216 ja kõigi koolide keskmine punktisumma on 60,2. Maksimumtulemusele tegi eksami 16 õpilast, miinimumile ehk ühe punkti sai kaks õpilast.

Matemaatika laia eksamit tegid keskmiselt kõige paremini Tallinna Reaalkooli abituriendid saades 89 punkti 100st. Ka Narva keeltelütseumi õpilased said kõrge tulemuse - 88 punkti sajast. Neile järgevad Tallinna kesklinna vene gümnaasium (87 punkti), Tallinna Inglise kolledž (87 punkti) ja Vinni-Pajusti gümnaasium (86 punkti). Laia eksami valis 4160 õpilast ja üleriigiline keskmine on 51,9 punkti. Kaheksa õpilast sai 100 punkti, viis õpilast vaid ühe punkti.

Matemaatika kitsa eksami tegijaid oli sel aastal mullusest pisut enam. Tulemused oli mullusega võrreldes madalamad. Tabeli eesotsas on Tallinna Inglise kolledž 91 punktiga 100st, järgneb Narva keeltelütseum 84 punktiga ja Tallinna Prantsuse lütseum 80 punktiga. Pärnu Sütevaka gümnaasium on saanud keskmiselt 78 punkti ja Gustav Adolfi gümnaasium keskmiselt 73 punkti. Kitsa eksami valis 3540 õpilast ning üleriigiline keskmine oli 38,4 punkti. Kaks õpilast sooritas eksami maksimumpunktidele, 14 õpilast läbis eksami ühe punktiga.

Eesti keele riigieksami tulemustes on kõige kõrgemad keskmised tulemused Tallinna Reaalkoolil ja Hugo Trefneri gümnaasiumil - 83 punkti sajast. Neile järgeb Tallinna Prantsuse lütseum (81 punkti), Tallinna Inglise kolledž (81 punkti) ja Loksa gümnaasium (78 punkti). Seda eksamit tegi 6549 õpilast ja riigi keskmine tulemus on 62,9 punkti. Maksimumpunktid teenis neli õpilast, ühe punktiga läbis eksami üks õpilane.

Allolevatest tabelitest saab otsida, millistes koolides läksid eesti keele või matemaatika eksamid kõige paremini. Matemaatika kitsa ja laia eksami tulemused on erinevates tabelitest. Samuti on võimalik koole järjestada tulemuste põhjal.

