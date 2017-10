RIA juht ID-kaardi probleemist: vastutuse küsimusega tegeleme homme

Riigi infosüsteemi ameti (RIA) peadirektor Taimar Peterkop ütles "Aktuaalse kaamera" otsestuudios ID-kaartide uuendamata sertifikaatide probleemi kommenteerides, et kauguuendamise võimaldamine on hetkel siiski parim variant, ning ta tuletas ka meelde, et mitte kõik kaardiomanikud pole aktiivsed ID-kaardi kasutajad.

Seega inimesed, kes igapäevaselt kaarti ei kasuta, saavad tema sõnul ka sertifikaadi uuendamisega veel oodata. Samuti saab oodata küsimusega, kes juhtunu eest vastutab, sest hetkel on vaja probleem kiirelt lahendada.

"Üritasin täna päev otsa oma sertifikaati uuendada, see ei õnnestunud..." alustas uudisteankur Astrid Kannel intervjuud.

Nojah, tõenäoliselt juhtus see, mis juhtub, kui makse deklareeritakse või vaadatakse riigieksamite tulemusi - et väga palju inimesi korraga proovis ja mistõttu süsteemid ei pidanud vastu.

Aga aega on ju ainult mõned päevad, et seda uuendada. Te ütlete, et seda tuleks teha öösel... Kas see tähendab seda, et täna öösel, homme öösel, ülehomme öösel 800 000 eestlast üritavad sertifikaati uuendada ja mängida mõnes mõttes loteriid?

Paraku siin sellist head ideaalset lahendust ei ole. Meil tõesti on väga kiire. Nagu siin eelnevas loos ka välja tuli, räägime siin päevadest, millal me tõenäoliselt oleme sunnitud sertifikaadid peatama, mistõttu nii palju inimesi kui võimalik peaksid ennem oma sertifikaadid ära uuendama. Ja me peaksime üritama hajutada seda uuendamisprotsessi. Seega kui vähegi võimalik, ma palun inimestelt pikka meelt - kui päeval ei õnnestu, siis tõesti öösel proovida. Nagu öeldi, kümnest kaheksani on see aeg, kus on vähem inimesi arvuti taga. Palun siis korduvalt proovida ja kui on tehnilised probleemid, siis vahetada arvutit, vahetada kaardilugejat. Paraku tõesti - eelmine kord, kui me kauguuendamisega alustasime, meil läks ettevalmistusteks pool aastat. Seekord meil seda luksust ei olnud.

Tegelikult te kutsuste inimesi üles öö läbi istuma, et oma sertifikaati uuendada. Ma olen aru saanud, et ööpäeva jooksul 15 000 inimest saab uuendada oma sertifikaadi - see on see võimsus. Kui nüüd oleks nii nagu varem öeldi, et novembri keskpaigani saab seda teha, siis oleks see kaks nädalat ehk siis sertifitseeritud saaks 210 000 kaarti. 600 000 jääks ikka sertifitseerimata. Oletame nüüd, et see on lähipäevadel, anname neli päeva, see tähendab, et 60 000 kaarti saab tehtud, 740 000 jääb ikka tegemata. Kas kõik see mass läheb nüüd nende büroode uste taha?

Ei lähe. ID-kaardi sertifikaati saab uuendada ka pärast, lihtsalt ei ole võimalik ID-kaarti ennem võimalik kasutada... Alternatiiv ongi see, mis juhtus Slovakkias praegu... Lihtsam on ikkagi kauguuendada praegu... See ei ole võimatu praegu. 800 000 inimest ei ole kõik aktiivsed ID-kaardi kasutajad. 63 protsenti inimesi kasutab aastas ühe korra ja tegelikult neid, kes kasutab kuus juba mitukümmend korda, on mõni tuhat. Ja need inimesed - need inimesed, kes ID-kaarti igapäevaselt kasutavad - peaksid esmajärjekorras oma kaardid uuendama. Need, kes igapäevaselt ei kasuta, kasutavadki võib-olla ainult korra aastas, et tulusid deklareerida, nendel ei ole kiiret, nemad võivad oodata.

Nad kindlasti ei oota. Ma kujutan ette, et nemad on samamoodi närvis ja üritavad seda täna ja homme öösel teha. Mis tähendab, et me jõuame ikkagi selleni, et on tohutu hulk inimesi, kellel see ID-kaart ei toimi. Kes selle eest vastutab, et mul on ID-kaart, ma peaksin saama sellega teha seda, teist ja kolmandat, aga ma ei saa seda teha?

Vastutuse küsimus on see, millega tegeleme homme. Siis kui me oleme selle probleemi praegu lahendanud. Vastutab tõenäoliselt ikkagi see, kes selle veaga kaardi meile on andnud. Aga praegu me üritame selle probleemi lahendada. Ma ütlen ikkagi uuesti ära, et kui me vaatame seda, mis Slovakkias praegu toimub - nemad teevad nii, et täna öösel panevad oma sertifikaadid kinni ja homme peavad need sajad tuhanded inimesed minema kohale, siis see kauguuendamise variant on igal juhul parem, et nii palju kui võimalik need inimesed, kes palju kasutavad ID-kaarti, pakume kauguuendada, võimalusel siis öösel. Et see on ikkagi lihtsam, kui minna järjekorda sinna PPA kontorisse.

Suure tõenäosusega suletakse uuendamata sertifikaadid juba lähipäevadel

Kõik turvariskiga ID-kaartide omanikud ehk siis inimesed kelle dokument on väljastatud alates 2014. aasta oktoobrist, peaksid kiiremas korras oma ID-kaardi sertifikaadi kauguuendama. On suur tõenäosus, et uuendamata sertifikaadid suletakse juba lähipäevadel ning siis ei ole e-teenused nende dokumentidega enam võimalikud, vahendas "Aktuaalne kaamera" varem.

Riigi infosüsteemide ametil (RIA) on ilmselgelt kiired päevad, mida võiks kokkuvõtlikult kirjeldada kui võidujooksu ajaga. Kui möödunud nädalal paluti veel kauguuendamisega oodata, et loodud tarkvara saaks veidigi testida ning suuremad vead üles leida, siis alates tänasest on sellega juba tuline kiire.

"Kui me esialgu rääkisime, et sertifikaatide peatamine võib toimuda kusagil novembri keskpaigas, siis praegune ohuhinnang näitab, et see võib toimuda mingil määral varem," nentis RIA eID valdkonna juht Margus Arm.

Slovakkia on juba teatanud, et peatab sertifikaadid ülehomme ehk neljapäeval. RIA teisipäeval veel hoidus päeva nimetamast, kuid möönis, et see võib juhtuda lähipäevil. Ja möönis ka seda, et loodud tarkvarauuendus on tehtud kiirustades ning tekkivad tõrked on kahjuks paratamatud. Uuendus ise sai valmis möödunud kolmapäeval ning selle testimiseks jäi aega kuus päeva.

"Terve nädalavahetuse on erinevad asutused väga aktiivset tööd teinud, et neid kohti vähem oleks. Kindlasti on üksikuid e-teenuseid ja tööprotsesse, mis on häiritud, samuti võib olla häiritud ka ID-kaartide sertifikaatide uuendamine. Siis palume lihtsalt uuesti proovida, see on kindlasti ebamugav, aga seda tuleb teha niikaua, kui saab uuendatud," selgitas Arm.

"Aktuaalsel kaameral" näiteks ei õnnestunud teisipäeval mitme tunni jooksul turvariskiga ID-kaardi sertifikaate uuendada, arvutiekraanile kuvatud kirja järgi oli server üle koormatud. Ka RIA tunnistas, et korraga saab oma kaari uuendada 1000 inimest ning hinnanguliselt suudetakse kõrge turvariski ning mitme ametkonna ning ettevõtte sekkumist nõudva protsessi tõttu ööpäevas uuendada 15 000 sertifikaati. Suurem tõenäosus nö löögile pääseda on ajavahemikus õhtul kella 22-st kuni hommikul kella 8-ni.

"Enne uuendamist soovitame minna id.ee veebilehele, seal on olemas täpsed juhendmaterjalid, videod, sealt saab kontrollida, kas inimese ID-kaart on ohustatud, kas ta peab seda uuendama ja selleks, et uuendada, tuleb alla laadida kõige viimane versioon ID-kaardi tarkvarast ja kui kõik läheb ladusalt, võtab see aega kolm minutit. Kindlasti tuleb võtta kõrvale paber ja pliiats, sest tekitatakse uued PIN-koodid," lausus Arm.

Arvestades ohuhinnanguid ning tõenäosust, et uuendamiseks on siiski aega vaid loetud päevad, tulevad inimestele appi ka kõik politsei- ja piirivalveameti bürood.

"Me tõstame kindlasti oma infotelefoni valmisolekut ja infotelefon on siis see koht, kus püütakse nõu ja jõuga abiks olla. Teine suurem tuntav koht on meie teenindused. 1. novembrist me oleme teinud otsuse, et me avame oma suuremad teenindused ning hoiame need lahti tund aega kauem, tööpäeviti kella 18-ni," PPA arendusosakonna büroojuht Margit Ratnik.

Suure tõenäosusega tehakse teenindused lahti ka nädalavahetusel, lõplik otsus selles osas tehakse vastavalt vajadusele.

Üleüldiseks paanikaks siiski põhjust ei ole. Näiteks digiretsepti kasutamiseks patsiendina ei ole uuendatud sertifikaatidega ID-kaart ilmtingimata vajalik, kaarti ei pea uuendama ka need inimesed, kes oma kaardiga digiallkirja ei anna või e-teenuseid ei kasuta. Isikut tõendava dokumendi ja kliendikaardina kehtivad kõik kaardid oma kehtivusaja lõpuni.