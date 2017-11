Google ostis Taanis maatüki rajatava Apple'i keskuse kõrvale

Google'i omanikfirma Alphabet Inc teatas, et ostis Taani lõunaosas asuva krundi, mille kõrvale on peagi kerkimas ka Apple'i andmekeskus. Alphabet Inc on ostu põhjendanud vajadusega kindlustada, et neil oleks samuti olemas võimalus sinna andmekeskus ehitada.

Apple teatas käesoleva aasta juulis, et neil on kavas rajada Åbenrå valda andmekeskus, mis läheb maksma umbes 950 miljonit dollarit ja mis loodetakse avada 2019. aastal. Kui Google samuti sinna oma keskuse rajab, oleks tegu maailma ühe suurema infotehnoloogia piirkonnaga, vahendas Reuters.

"See on suurepärane uudis," nentis Taani energeetikaminister Lars Christian Lilleholt. "See näitab, et Google'il on Taanis plaane, ja ma arvan, et põhjuseks on see, et meil on ettevõtete jaoks Euroopa ühed madalamad energiahinnad, oleme rohelise energia tootmisel esirinnas ning pakume kindlat energiaga varustamist."

Lisaks 131 hektari suurusele uuele maatükile, omab Google 73 hektari suurust maatükki ka 80 kilomeetrit põhjas asuvas Fredericias.

Google kinnitas, et konkreetseid plaane neil selle kinnisvaraga ei ole, vaid ostude põhjuseks oligi tagada võimalus vajaduse korral Euroopas keskusi rajada.

Jaanuaris teatas ka Facebook, et rajab Taani keskossa Odensesse oma keskuse. Tegemist on kolmanda väljaspool USA-d asuva Facebooki keskusega.