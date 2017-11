Riigi infosüsteemi amet (RIA) on seni väitnud, et sai info ID-kaardi kiibi turvariskist rahvusvahelise teadlastegrupi käest alles 30. augusti hilisõhtul.

Lehmann kirjutas sotsiaalmeedias, et teavitas politsei- ja piirivalveametit ning RIA-t ID-kaardi haavatavusest 15. juunil.

"Euroopa põhjaosas algab jaaniõhtuga pikk puhkuste periood, mis kestab augusti lõpuni. Sügisel ootasid ees kohalikud valimised, mis hõlmasid ka e-valimisi. /.../ Selle ohu avalikustamine juunis oleks kindlasti rikkunud suvepuhkused. Ma saan täielikult aru, miks võimud võtsid vastu ahvatluse asjas vaikida," kirjutas Lehmann LinkedIn-is.

RIA peadirektor Taimar Peterkop ütles ERR-i uudisteportaalile, et Lehmann valetab.

"See on vale. Meile pole ei suuliselt ega kirjalikult midagi laekunud. Vaadates, kui kiiresti me reageerisime 30. augustil, kui asjast teada saime, siis oleks me täpselt samamoodi reageerinud kui oleksime saanud teate 15. juunil. Lehmanni väide, justkui tahtnuks me minna puhkusele ja jätnuks seetõttu asja tähelepanuta, on absurdne. Kindlasti oleks me hakanud kiiresti tegutsema, et ennetada võimalikku turvariski," rääkis Peterkop ERR-ile.