Riik ostis Kremli propagandakanalist ID-kaardi reklaami

Päikeseenergial on tohutu potentsiaal, mida osatakse tänapäeval päris hästi rakendada. Tuleb välja, et Eesti asub päikeseenergia kasutamiseks vägagi soodsa koha peal.

Raamatusõpru on teinud nõutuks Prisma Peremarketite jõulukampaania, kus õnnetu näoga lapsed kurvastavad kingiks saadud raamatute üle. Kultuuriinimesed on algatanud vastukampaania Facebooki lehe "Jälle raamat!" näol.

Eesti Vegan Selts teatas möödunud nädalal oma kodulehel, et lõpuks ometi on vegantoit Eesti lasteaedades lubatud. Terviseameti teatel ei vasta see aga päriselt tõele - riik ei saa veganlust keelata, kuid ei poolda seda.

Samas on ka paljud mainekad Eestis tegutsevad ettevõtted ostnud Venemaa telekanalites kohalikule venekeelsele auditooriumile suunatud reklaami. Aastaid on koostööd teinud Vene telekanalitega Tallinna linn.

"Ütlen ausalt, et RTR nende kanalite loetelus jäi mul septembris märkamata. Oleksin kindlasti meediafirma tähelepanu sellele juhtinud, et Eesti riik ei soovi Vene riiklikult telekanalilt reklaami osta," märkis PPA kommunikatsioonijuht.

"Meediaplaani üle vaadates selgus, et plaanis on tõesti ka telekanal RTR," tunnistas Ruul. Tema sõnul pakkus meediafirma seda kanalit paketis teiste kanalitega, et venekeelse sihtrühmani jõuda. Sama reklaam oli eetris ka ERR-i kanalites ETV, ETV2 ja ETV+.

PPA kommunikatsioonibüroo juhataja Kirsti Ruul selgitas, et RIA tellis koostöös PPA-ga reklaamikampaania, mille sõnum oli "Uuenda oma ID-kaart juba täna!" ning see oli suunatud nii eesti- kui ka venekeelsele auditooriumile. Kuivõrd uuendada tuli ka elamisloa kaarte, oli venekeelse sihtrühmani jõudmine Ruuli sõnul oluline. Kampaania hõlmas välireklaami novembris, millele lisandus reklaam veebikeskkondades, televisioonis ja raadios.

