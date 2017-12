Putini valimisstaapi võib hakata juhtima Anton Vaino

Eesti riik kulutab oma sajanda sünnipäeva tähistamiseks kuue aasta jooksul ligi 25 miljonit eurot, Soome kulutused viis aastat kestvaks juubeliperioodiks on 20 miljonit eurot ja Läti riigi sünnipäevaeelarve on küll samas suurusjärgus ehk 22,3 miljonit eurot, ent see on ette nähtud kolme aasta üritustele kokku viis aastat vältavast programmist.