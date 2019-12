Tallinnast saab viie aasta pärast rongiga Tartusse tunni ja 44 minutiga

Raudtee-ettevõte Elron plaanib 2024. aastaks suurendada Tallinna ja Tartu vaheliste rongide kiirust nii palju, et ekspressrongiga saaks vahemaa läbitud tunni ja kolmveerandiga.

"Viie aasta pärast võtaks see aega üks tund ja 44 minutit," ütles Eesti Raudtee juhatuse esimees Erik Laidvee ERR-ile, vastates ajakirjanik Arp Mülleri viitele, et praegu sõidab ekspressrong sama maa tunni ja 55 minutiga. Praguste tööde järel Tallinna – Tartu liinil on kavas viia kiirused 140 km/h, märkis Laidvee.

"Kui vaadata pikemas perspektiivis siis võiks see võtta poolteist tundi, aga see eeldaks maksimaalse kiiruste tõstmist 160km/h-ni," lisas Laidvee.

Tema sõnul võimaldaks raudtee sõita ka suurema kiirusega, aga küsimuseks on ülesõidud ja juhtimissüsteemid. "Teiseks nõuab 160-ne kiirus ka laugemaid kurve, sellest tekivad aga juba maaküsimused," tõdes Laidvee.

Põhimõtteliselt võib Elron tõsta kiiruseid kuni 160 km/h, nende edasine suurendamine läheb juba väga kalliks, lisas ta.

Elroni juht rääkis ka plaanidest suurendada Tallinnas Balti jaama läbilaskevõimekust, kuhu ehitatakse 2022. aastaks juurde üks perroon ja kaks lisaraudteed. "Laiendatakse ka pudelikaela Tehnika tänava viaduktil, kuhu tehakse täiendav peatee, mis võimaldab suurendada läbilaskvust pea kaks korda. Viaduktile ehitatakse kõrvale uus, ehk sisuliselt laiendatakse seda," ütles Laidvee.