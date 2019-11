Läti ministeerium: Riia-Tallinna otserongi avamine pole majanduslikult mõttekas

Eesti ja Läti piiriülene valitsuskomisjon sai kokku 15. korda. Trehvamised on olnud üsna harvad - viimasest ühe laua taga istumisest on möödas üle aasta, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"On probleeme, mida saab lahendada kergelt, kuid on teemasid, mis vajavad rohkem aega. Kuid see koostöömudel loob vähemalt eelduse, et tähtsamaid probleeme ja olulisemaid projekte lahendatakse koos edukamalt," rääkis Läti keskkonnakaitse ja regionaalarengu minister Juris Puce.

Poliitiliselt võiks Eesti ja Läti valitsuskomisjoni mõju olla suurem kui praegu. Laua taga on küll uusi inimesi, kuid probleemid paljuski samad nagu mõni aasta tagasi. Samas on ka edasiminekut.

Riiat Tartu või Tallinnaga ja ka Vilniusega ühendavast otserongist on palju räägitud, kuid Läti transpordiministeerium leiab, et kummagi suuna taasavamine takerdub pika teekonna ja reisijate vähese huvi taha.

"Analüüsid näitavad, et sellist otseliini pole majanduslikult mõttekas avada. Samas teeme omalt poolt kõik, et ühendada Läti ja Eesti rongide sõiduplaane, loomaks ümberistumisvõimalused Valga jaamas," ütles Läti transpordiministeeriumi asekantsler Dins Merirands.

Küll võiks aga mustkatte saada Eestit ja Lätit ühendavad teed.

"Metoodikat tuleb muuta ja mitte vaadata ainult seda, mitu autot sõidab nädala sees ja nädala lõppudel neil teedel. Kui tee pole korras, siis seal ei sõideta lihtsalt," ütles riigikogu ja Mulgi vallavolikogu liige Peeter Rahnel.

Samas üks Rail Balticu jaoks oluline probleem saab valitsuskomisjoni abil lahenduse.

"Geodeetilised süsteemid on erinevad ja kõrguste vahe on paar sentimeetrit. Võib-olla see kaks sentimeetrit tavaehituses ei tähenda midagi, kuid kiirrongide juures, mis hakkavad Rail Balticul liikuma, on kaks sentimeetrit väga kohutav kõrguste vahe. Me otsime praegu lahendust, aga tõenäoliselt tulebki tekitada piirialale kahesüsteemne vahevariant," selgitas riigihalduse minister Jaak Aab.

Uuesti koguneb valitsuskomisjon aasta pärast Eestis.