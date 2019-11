Ehituse lükkasid käima peaminister Jüri Ratas ja Euroopa Komisjoni transpordi peadirektoraadi peadirektor Henrik Hololei.

Rail Baltic Estonia juht Riia Sillave nentis, et viimasel paaril aastal on projekt Eestis jõudsalt edasi liikunud. "Trassi põhiprojekteerimine käib, Ülemiste ühisterminali arhitektuurikonkurss on edukalt lõppenud ja käivad läbirääkimised võitjatega ning Pärnu terminali projekteerimine hakkab kohe pihta. Headmeelt valmistab ka Euroopa Liidu jätkuvalt tugev toetus projektile, mis leidis ka tänasel sündmusel taaskordselt kinnitust," rääkis Sillave.

Saustinõmme viadukt, mis ületab Rail Balticu põhitrassi, on Rail Baltic Estonia ja maanteeameti esimene koostööprojekt ühenduse rajamisel. Koostöös maanteeameti ja suuremate võrguvaldajatega ehitatakse lähiaastatel välja erinevaid tulevase Rail Balticu ning olemasoleva taristu ristumisi. See tähendab muu hulgas maanteeviaduktide ehitamist, kõrgepingeliinide ja gaasitorustike ümberpaigutamist.

Ettevõttega AS YIT Infra Eesti sõlmitud ehitusleping hõlmab 4,1 kilomeetri pikkuse eraldusribaga neljarajalist maanteed, mis ühendab Luige ja Saku liiklussõlmi. Lisaks Rail Balticu trassi ületavale maanteeviaduktile on lõigule planeeritud ka Saku liiklussõlme uued paarisviaduktid ning loomatunnel. Kolmest teelõigule tulevast paarisviaduktist üks, Saustinõmme viadukt, hakkab ületama planeeritud Rail Balticu trassi. Kõik tööd peaksid olema lõppenud 2021. aasta teiseks kvartaliks.

Ehitustööde kogumaksumus on ca 19 miljonit eurot, millest Ühtekuuluvusfondi toetus maanteeameti tööde osale 10,31 miljonit eurot ning Rail Baltic Estonia OÜ finantseeritav Saustinõmme viadukt ja sellest tulenevad lisatööd moodustavad 6,92 miljonit eurot.