Seniste kavade kohaselt aastaks 2026 valmiva Rail Balticu raudtee esialgse sõiduplaani kohaselt hakkavad kiirrongid Tallinnast väljuma neli korda päevas, sõit Riia kesklinna kestab tund ja 42 minutit ning eeldatav piletihind on 38 eurot.

Raudtee valmimise järel peaks tõusma päevas väljumiste arv kümne aasta jooksul neljalt kuuele ning Tallinnast ja Pärnust saab Riiga ja ka Leetu-Poola sõita päevasel ajal iga kahe tunni tagant, teatas Rail Baltic Estonia.

Selle tarbeks, et otsustada, missugused võiksid olla Rail Balticu jaamad ja sõlmpunktid ning palju läheb tarvis perroone ja möödapääsuteid, lasi RB Rail aktsiaselts koostada raudtee esialgse opereerimisplaani ehk rongide sõidugraafiku.

Esialgne sõiduplaan näeb ette kõrvuti kuni 249-kilomeetrise tunnikiirusega liikuvate kiirrongide kõrval ka kuni 200 km/h sõitvaid regionaalseid ronge. Ühtlasi soovib Rail Baltic käivitada igapäevaselt ka vähemalt ühe auto- ja öörongi Varssavi ja Berliini suunal.

"Euroopas on öörongide populaarsus viimastel aastatel taas kasvama hakanud, sest inimesed eelistavad puhkusereisiks kasutada kooslust, mida pakuvad rongi kiirus ja oma auto mugavus," kirjeldas Rail Baltic Estonia juht Riia Sillave. "Autoturism kogu perega pole võõras ka Eesti inimestele ning just sellistele reisijatele võiks sobida jõuda Tallinnast öörongiga hommikuks Varssavisse, selle asemel, et 13-14 tundi raskeveokitest ummistunud maanteel veeta."

Tegelik rongigraafik sõltub nõudlusest ja seega operaatori valikutest.

Praeguseks on algatatud seitse Rail Balticu detailse tehnilise projekteerimise hanget 11-st, mis katavad 57 protsenti kogu Rail Baltica raudteetrassi pikkusest. Eestis on tehnilise projekteerimise hanked käimas terve trassi ulatuses ehk Eesti-Läti piirist Tallinnani. Lätis ning Leedus on algatatud kaks detailse projekteerimise hanget neljast.

