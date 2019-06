Sulev Vedler tõi välja, et Kaljulaidi toetus Euroopa Parlamendi valimistel oli kõrge - üheksa protsenti. Samas märkis ta, et Kaljuladi lootus pääseda Euroopa Parlamenti oli seotud ajaga, mil Keskerakond hakkas EKRE-ga valitsust moodustama ning ta Keskerakonnast lahkus.

"See uudistelaine on maha käinud praeguseks ja ta ei olnud enam uudispildis. /.../ See oli lõpuks ka tulemus. Ta tegelikult kogus ka üle 20 000 hääle - väga hästi -, aga oleks pidanud võtma 30 000 vähemalt," rääkis Vedler saates.

Krister Paris ütles, et Kaljulaid oli üks neist, kes said protestihääli. "Kaljulaid sai ilmselgelt oma hääli justnimelt tänu sellele, et ta oli Keskerakonna praeguse poliitika vastu."

Sarnaselt Vedlerile leidis Taavi Eilat, et Kaljulaid oleks kogunud rohkem hääli, kui valimised oleks olnud varem.

Eilat tõstatas aga küsimuse, mis saab Kaljulaidist edasi. "Riigikogu koosseis just alustas, hetkel on ta juba ilma fraktsioonita. Milline tema edasine plaan on? Kavatseb ta liituda Reformierakonnaga, Sotsiaaldemokraatliku Erakonnaga?"küsis ta.

"Ma pean tunnistama, et mulle tundub, et Kaljulaid tegi võib-olla oma poliitilise kabekäigu natukene ennatlikult - pidades silmas Keskerakonnast lahkumist - selles valguses, et Keskerakonnas oleks olnud tema ilmselgelt järgmine uue põlvkonna tegija. Jüri Ratas ühel hetkel oma ameti maha paneb niikuinii, juhtub see varem või hiljem. Siis ei ole enam Keskerakonna järgmine juht Mailis Reps, Yana Toom või Mihhail Kõlvart, vaid siis vaadatakse ikkagi uue generatsiooni tegijate poole. Kaks nägu, keda rahvas natukenegi tunneb: üks on praegune sotsiaalminister Tanel Kiik ja teine Raimond Kaljulaid. Kui Kiigel puudub toetus rahva seas, siis Kaljulaidil see on täielikult olemas. Aga nüüd, kus ta erakonnast lahkus, selle võimaluse ta sisuliselt käest andis," arutles Eilat.

Paris lisas, et Kaljulaid kogus Keskerakonnast lahkudes kindlasti personaalset kapitali rohkem kui siis, kui ta oleks erakonda edasi jäänud. "Antud hetkel tegi ta paljude jaoks selgelt moraalselt õige valiku," märkis Paris.

Vedler tõi välja, et Kaljulaid ei põgenenud n-ö uppuvalt paadilt, vaid lahkus Keskerakonnast tipus ehk siis, kui Jüri Ratas hakkas EKRE-ga valitsust moodustama.

Eilat märkis seepeale, et Keskerakond oleks võib-olla pakkunud Kaljulaidile ministrikohta. Kui mitte, siis vähemalt Keskerakonna nimekirjas kandideerides oleks ta kogutud häältesaagiga suurema tõenäosusega saanud Brüsselisse.