Uus minister Karu: ei ole leitud põhjust, miks e-valimised ära lõpetada

Teate ka seda, mida EKRE toetajad teilt eelkõige ootavad?

Olen kohtunud fraktsiooniga, ka EKRE lihtliikmete ja toetajatega, ootused on erinevad.

Võin tsiteerida ühe EKRE toetaja postitust: "Väga loodan, et jätkub sotsi-roti kurjategijate bande e-valimispettuste uurimine." Uurite edasi?

Jätame selle tsitaadi esimese poole üldse kõrvale. (Muigab) Minu ülesanne ei ole uurida pettust. Minu ülesanne on tagada, et e-hääletamise komponent valimistel oleks läbipaistev, arusaadav, turvaline.

Kas teie olete valimistel e-hääletanud?

Olen küll, jah.

Olete nõus avaldama, millise erakonna poolt?

Ei.

Kui turvalised on Eesti e-valimised?

Ma ei oska seda praegu öelda. Erinevad töögrupid on neid varasemalt uurinud, siiani ei ole leitud ühtegi põhjust, mille pärast peaks e-valimised ära lõpetama. Samas, küsimus on õhus.

Kellel see küsimus õhus on?

Mõnedel Eesti kodanikel.

Kas ka teil endal?

Läbipaistvuse osas – jah. Minu kõige suurem mure on, et keerulisi süsteeme ongi väga keeruline selgitada sellisel moel, et kõik aru saaksid. Mulle tundub, et meil ei ole olnud eelnevalt piisavalt aega, et paremini kirjeldada e-valimiste süsteemi nendele, kes ei ole tehnoloogia inimesed, ei tule tehnoloogia sektorist, ei ole õppinud infotehnoloogiat.

Millega EKRE aseesimees, rahandusminister Martin Helme teid ära veenis, et lahkute Londoni melust, sealsetest pubidest ja tulete veel sombusemasse Tallinnasse?

(Naerab)

Martin Helme pakkus mulle võimaluse. Enda veenmisega tegelesin ma peamiselt ise. Fraas "Kus viga näed laita, seal tule ja aita"... Ei ole väga tihti võimalusi tulla ja selliselt aidata.

Te ei soovitanud alalhoidlikult Martin Helmele, et võtku ta uus minister ikka EKRE seest?

Ma võin olla küll eestlaslikult tagasihoidlik, aga mitte nii tagasihoidlik.

Minister Kaimar Karu täispikka intervjuud Toomas Sildamile saab lugeda ERR-i portaalist pühapäeva hommikul.