Läti parlament kiitis protestidest hoolimata haldusreformi heaks

Läti parlament andis protestidest hoolimata põhimõttelise heakskiidu ulatuslikule haldusreformile, kuid moodustas komisjoni, kes peab enne lõplikku hääletust hindama vastu olevate omavalitsuste põhjendusi. Läti keskkonna- ja regionaalminister Juris Puce kinnitas "Aktuaalsele kaamerale", et muudatused on otseselt seotud haridus- ja tervishoiureformiga.

Neljapäeval kogunesid Läti seimi ette meditsiinitöötajaid toetama ja ise meelt avaldama ka haldusreformi vastased. Pigem taotleti mõne konkreetse paiga omavalitsusliku staatuse säilimist, kuid oldi vastu ka muudatustele tervikuna.



Plakateilt võis lugeda, et keskkonna- ja regionaalminister Juris Puce kui reformi peaautori huikeid pole mõtet kuulata. Samal ajal peeti seimi saalis haldusreformi üle debatte ja sajakohalises parlamendis andis esimesel lugemisel muudatustele heakskiidu 70 saadikut, 13 olid vastu. Nüüd, enne teist lugemist, on muudatusettepanekute tegemise aeg. 16 omavalitsust ongi seimile juba oma vastuseisu avaldanud.



"Seimil on loomulikult õigus seaduseelnõu muuta ja täiendada. Mõned parandused kindlasti tehakse, kuid need ei muuda põhimõtteid, mida on valitsus parlamendile esitanud," ütles Puce.

119 omavalitsusest peaks Lätis ülejärgmise aasta alguseks alles jääma 39. Arutelude käigus on mõne suurema linna suhtes juba mööndusi tehtud ja need jätkavad iseseisvatena. Eestile kõige lähemal on suured vaidlused Valka suuromavalitsuse moodustamise pärast, sest võimalikud partnerid Ruhja ja Naukšeni sooviks pigem Valmiera ehk Volmari hõlma alla. Minister ei välista, et osa liitumisi vaidlustatakse kohtus.

"Loomulikult oleme olukorras, kus 80 omavalitsuse juhid võiksid olla rahulolematud. Siiski on hea, et nii palju vastuseisjaid pole. Neid on ikka palju vähem. kes on vastu ja kes aktiivselt näitavad oma vastuseisu üldsusele.

Mõistagi parlamendis väitlused jätkuvad, aru peetakse ka omavalitsuste juhtide ja esindajatega. Ja seimil tuleb lähema kuu jooksul otsustada, milline saab olema lõplik variant.