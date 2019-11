Ankara alustas esmaspäeval Türgi võimude käes olevate pühasõdalaste väljasaatmist, deporteerides ameeriklasest džihadisti. Sel nädalal on kavas riigist välja saata ka seitse Saksa islamiäärmuslast, teatas siseministeerium.

"Türgist saadeti pärast protseduuride läbiviimist välja üks Ameerika terroristlik võitleja," ütles ministeeriumi kõneisik Ismail Catakli riikliku uudisteagentuuri Anadolu teatel. "Repatrieerimiskeskustes on lõpetatud ka seitsme Saksamaalt pärit võõrterroristi väljasaatmisprotseduur. Nemad deporteeritakse 14. novembril."

Türgi on kritiseerinud lääneriike keeldumise eest võtta tagasi oma kodanikke, kes ühinesid Süürias ja Iraagis terroriorganisatsiooniga ISIS ja kellest mõnedelt on võetud kodakondsus.

Türgi siseminister Süleyman Soylu ütles eelmisel nädalal, et Türgis on vahi all ligi 1200 ISIS-e võõrvõitlejat ning hiljutise operatsiooni käigus Süüria põhjaosas tabati veel 287 rühmituse võõrvõitlejat.

"Pole mõtet üritada sellest pääseda, me saadame nad teile tagasi. Tegelege nendega, kuidas ise soovite," ütles minister reedel.

Pole selge, kas Türgil on võimalik saata tagasi võõrvõitlejad, kellelt on kodakondsus ära võetud.