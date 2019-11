Suhted USA ja Türgi vahel on olnud viimasel ajal keerulised näiteks seoses sellega, et Türgi otsustas osta Venemaalt õhukaitsesüsteemi S-400, mille tõttu arvas Washington Türgi välja riikide seast, kellele müüakse moodsaimat hävituslennukit F-35. Hoolimata sellest, et just Trumpi otsus USA väed piirkonnast tagasi tõmmata tõi kaasa Türgi vägede pealetungi Süüria põhjaosas, on USA kongressis menetluses plaan Türgile selle sammu eest sanktsioone kehtestada. Samuti kiitis USA kongressi esindajatekoda hiljuti heaks eelnõu, millega tunnistati Armeenia genotsiidi, vahendasid Axios, Politico ja Vox.

Trump nimetas ühisel pressikonverentsil Türgit "suurepäraseks NATO liitlaseks" ja ütles, et on president Erdogani "suur fänn".

Erdogan pöördus aga Trumpi poole korduvalt väljendiga "minu hea sõber" ning tõmbas oma väljaütlemistes selge piiri USA presidendi ja ülejäänud Washingtoni vahele. Viimast süüdistas ta katsetes USA-Türgi suhete vastu dünamiiti kasutada.

Trump kiitis kaasa ka Erdogani väidetele, et Euroopa riigid pole teinud piisavalt, et aidata Türgit seoses Süüria põgenikega või võtta tagasi oma kodanikest ISIS-e võitlejaid.

Kõige enam kriitikat pälvinud väljaütlemiseks oli aga see, et Trump teatas, et "Erdogan saab kurdidega suurepäraselt läbi", kui "mõned rühmitused" välja jätta. Erdogan kordas omakorda Ankara poolt varemgi rõhutatud seisukohta, et "Türgi sõdib terroristide, mitte kurdidega". "Mõnede rühmituste" alla kuuluvad praktikas ka USA pikaaegseteks ISIS-e vastasteks liitlasteks olnud Süüria kurdide üksused (YPG), keda Ankara peab terroristideks ja Kurdistani Töölispartei (PKK) haruks.

President Trump: "We have a great relationship with the Kurds... I think the president [Erdogan] has a great relationship with the Kurds." pic.twitter.com/wIVth6B6SM — The Hill (@thehill) November 13, 2019

Samas tunnistas Trump pressikonverentsil, et Türgi S-400 tehing tekitab kahepoolsetes suhetes tõsiseid väljakutseid ning ta mainis, et mõlema riigi kõrged ametnikud teevad praegu tööd selle probleemi lahendamiseks.

Erdoganilt küsiti ka oktoobris Trumpi poolt saadetud värvika sõnakasutusega kirja kohta, kus USA president kutsus ametivenda üles mitte olema "kõva mees ja narr". Erdogan vastas küsimusele lühidalt: "Me andsime saabunud kirja tagasi."

